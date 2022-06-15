مادة الاجتماعيات تثير الطوارئ بمراكز امتحانات البكالوريا

اختتام على وقع السجن لمسربي المواضيع وإقصاء الغشاشين

يختتم هذا الخميس امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، والذي نظم وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة للتصدي لكل محاولات الغش وتسريب المواضيع والأجوبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرغم ذلك فقد عرض مترشحون أنفسهم لعقوبة الإقصاء من الامتحان، فيما تم الحكم على إطارات وأساتذة بالسجن، عن تهمة المساس بنزاهة ومصداقية الامتحانات المدرسية الرسمية، على أن يتم الشروع في عملية التصحيح لأوراق إجابات قرابة 700 ألف مترشح، بدءا من تاريخ 27 جوان الجاري.

وتنفس، الأربعاء، الأدبيون الصعداء، مع آخر اختبار لهم في مادتي التاريخ والجغرافيا واللغة الأمازيغية، غير أن آراءهم حول طبيعة المواضيع المطروحة عليهم في مادة الاجتماعيات قد تباينت، فمنهم من صرح بأن الأسئلة كانت في المتناول وركزت على الوحدات المدروسة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، الأمر الذي سيمكنهم من افتكاك علامات جيدة تفوق حتى 14 من 20، في حين احتجت فئة أخرى من المترشحين بقاعات الامتحان، على طبيعة الأسئلة والتي وصفتها بالصعبة جدا وغير الواضحة، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى معدي المواضيع لدورهم في تغيير طريقة بناء وصياغة موضوع الامتحان، وهو الأمر الذي أخلط أوراقهم، خاصة أن المواضيع التي طرحت عليهم جاءت مخالفة تماما لتوقعاتهم، مما دفع برؤساء المراكز إلى التدخل العاجل لأجل تهدئة الأوضاع تفاديا لحدوث فوضى بالأقسام، أين تمت الاستعانة بمستشاري التوجيه المدرسي والمهني، والذين يلعبون دورا كبيرا في التكفل بالتلاميذ من الناحية النفسية، ومرافقتهم طيلة مسارهم الدراسي خلال الدراسة وأثناء فترة الامتحانات، لمساعدتهم على تجاوز الصدمات.

وغادر مترشحون شعبة علوم تجريبية قاعات الامتحان بمعنويات مرتفعة جدا، بسبب طبيعة المواضيع المطروحة عليهم في مادة التاريخ والجغرافيا،وبرغم أن المادة غير أساسية وتعد ثانوية بالنسبة إليهم، إلا أنهم تمكنوا من تحقيق إجابات جيدة، قد تؤهلهم لافتكاك علامات ممتازة تصل إلى 18 من 20.

قاعات شبه فارغة لمترشحين أحرار وإعفاءات بالجملة للحراس

من جهة أخرى، سجلت مراكز الإجراء في اليوم الرابع من امتحان شهادة البكالوريا قاعات امتحان خاوية على عروشها من مترشحين أحرار، إذ أكدت التقارير المرفوعة لخلايا التنشيط والمتابعة الولائية والخلية المركزية، أن أغلبهم قد تخلى عن الامتحان في يومه الأول، في حين أن هناك فئة أخرى قد قررت التخلي في اليوم الرابع، الأمر الذي دفع برؤساء المراكز إلى تفعيل سلطتهم التقديرية باتخاذ قرار إعفاء الأساتذة من مهمة الحراسة.

وفي سياق مغاير، سيلتحق رؤساء مراكز التصحيح بمقرات عملهم في الـ24 جوان الجاري، وهو تاريخ فتح المراكز، ليتم الشروع في عملية التصحيح بدءا من تاريخ الـ27 منه، وتستغرق العملية ككل من 12 إلى 15 يوما كأقصى تقدير، من خلال إخضاع أوراق إجابات قرابة 700 ألف مترشح لثلاثة تصحيحات من قبل لجان تصحيح مختلفة، لإضفاء أكثر مصداقية على العملية بمنح لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص، ليتم غلق المراكز في 11 جويلية المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج في الثلث الأخير من نفس الشهر، وفق إعلان الوزير بلعابد سابقا.