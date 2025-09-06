مادورو: سننتقل إلى مرحلة الكفاح المسلح إذا تعرضت فنزويلا للهجوم

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال اجتماعه مع قادة عسكريين في العاصمة كاراكاس، مساء الجمعة، لبحث تهديد الرئيس الأمريكي، أن بلاده ستنتقل إلى مرحلة الكفاح المسلح إذا تعرضت لأي هجوم من جانب الولايات المتحدة.

ووفقا لما نقلته وكالة “الاناضول”، مادورو وفي تعليق على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال لفنزويلا: “سنسقط طائراتكم”، قال: “نحن حالياً في مرحلة كفاح غير مسلح، وهي مرحلة سياسية واتصالية ومؤسساتية. لكن إذا تعرضت فنزويلا لهجوم، فإننا سننتقل إلى مرحلة الكفاح المسلح”.

وأضاف: “نحن صانعو سلام، لكننا أيضاً أمة محاربين. لا يمكن لأحد أن يستعبدنا. يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن خططها لتغيير النظام في فنزويلا بالعنف”.

كما أكد كذلك الرئيس الفينزويلي أن بلاده منفتحة دائماً على الحوار والمفاوضات شريطة أن تُحترم إرادة الشعب الفنزويلي.

وتصعّد الولايات المتحدة الضغط على فنزويلا ضمن حملة يقودها الرئيس دونالد ترامب، مع احتمالية استهداف كارتلات المخدرات داخل البلاد. كما نشرت واشنطن قوات بحرية ثقيلة في الكاريبي كإشارة واضحة لمادورو، رغم أن فنزويلا ليست المصدر الرئيسي للمخدرات عالميًا، حسبما نشرته اليوم “سي. أن. أن” الأمريكية.