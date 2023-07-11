-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

مادونا تؤجل جميع حفلاتها لهذا السبب!

جواهر الشروق
  • 209
  • 0
مادونا تؤجل جميع حفلاتها لهذا السبب!
أرشيف
نجمة البوب الأمريكية مادونا

أجلت نجمة البوب الأمريكية مادونا جميع حفلاتها التي كانت ستحييها ضمن جولتها القادمة في أمريكا الشمالية، بسبب دخولها المستشفى.

وقالت  مادونا،الإثنين، إن جميع حفلاتها ستؤجل حتى تتعافى من عدوى خطيرة ألمت بها وأجبرتها على دخول المستشفى لعدة أيام.

وكان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها من مدينة فانكوفر الكندية منتصف جويلية، لكنها كتبت تغريدة على تويتر قالت فيها إن الخطة الآن هي بدء الجولة من أوروبا في أكتوبر.

وقالت شركة “لايف نيشن” المنظمة للجولة إنها ستعلن عن المواعيد الجديدة لحفلات مادونا في أميركا الشمالية “في أقرب وقت ممكن” وشجعت الجماهير على الاحتفاظ بتذاكرهم.

وأمضت مادونا (64 عاما) عدة أيام في العناية المركزة الشهر الماضي حيث خضعت للعلاج من عدوى بكتيرية حادة، وبحسب ما أفاد مدير أعمالها فإن صحتها تحسنت لكنها لا تستطيع القيام بالجولة.

وأفادت نجمة البوب في أول تصريحات علنية لها منذ دخولها المستشفى “أركز الآن على صحتي وعلى أن أصبح أقوى وأؤكد لكم أنني سأعود إليكم في أقرب وقت ممكن”.

كما شكرت المعجبين على “طاقتهم الإيجابية ودعواتهم وكلمات التشجيع”، قائلة: “لقد شعرت بحبكم. أنا على طريق التعافي وممتنة للغاية على كل النعم الموجودة في حياتي”.

يذكر أن مادونا فنانة استعراضية ومغنية وراقصة وكاتبة أغاني وملحنة ومنتجة أغاني ومنتجة تنفيذية ومنتجة أفلام ومخرجة أفلام وممثلة وعارضة أزياء وكاتبة وكاتبة سيناريو وسيدة أعمال وناشطة إنسانية أمريكية من أصول إيطالية.

مقالات ذات صلة
تعرف على المواد الغذائية التي يمكنك تناولها بعد انتهاء مدة الصلاحية

تعرف على المواد الغذائية التي يمكنك تناولها بعد انتهاء مدة الصلاحية

بعد اتهامها بتقليد صديقة رونالدو.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها!

بعد اتهامها بتقليد صديقة رونالدو.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها!

وجه المرأة ليس بعورة.. وهذا الدليل!

وجه المرأة ليس بعورة.. وهذا الدليل!

فيديو يحبس الأنفاس لأم تلقي برضيعتها من الطابق الرابع لحمايتها من النيران

فيديو يحبس الأنفاس لأم تلقي برضيعتها من الطابق الرابع لحمايتها من النيران

بعد اتهامها بانتهاك مجال كوريا الجوي.. أمريكا ترد على كي يو جونغ

بعد اتهامها بانتهاك مجال كوريا الجوي.. أمريكا ترد على كي يو جونغ

تعرّف على خطأ قاتل يرتكبه الآباء عند وضع الأطفال في الفراش!

تعرّف على خطأ قاتل يرتكبه الآباء عند وضع الأطفال في الفراش!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد