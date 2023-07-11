مادونا تؤجل جميع حفلاتها لهذا السبب!

أجلت نجمة البوب الأمريكية مادونا جميع حفلاتها التي كانت ستحييها ضمن جولتها القادمة في أمريكا الشمالية، بسبب دخولها المستشفى.

وقالت مادونا،الإثنين، إن جميع حفلاتها ستؤجل حتى تتعافى من عدوى خطيرة ألمت بها وأجبرتها على دخول المستشفى لعدة أيام.

وكان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها من مدينة فانكوفر الكندية منتصف جويلية، لكنها كتبت تغريدة على تويتر قالت فيها إن الخطة الآن هي بدء الجولة من أوروبا في أكتوبر.

وقالت شركة “لايف نيشن” المنظمة للجولة إنها ستعلن عن المواعيد الجديدة لحفلات مادونا في أميركا الشمالية “في أقرب وقت ممكن” وشجعت الجماهير على الاحتفاظ بتذاكرهم.

وأمضت مادونا (64 عاما) عدة أيام في العناية المركزة الشهر الماضي حيث خضعت للعلاج من عدوى بكتيرية حادة، وبحسب ما أفاد مدير أعمالها فإن صحتها تحسنت لكنها لا تستطيع القيام بالجولة.

وأفادت نجمة البوب في أول تصريحات علنية لها منذ دخولها المستشفى “أركز الآن على صحتي وعلى أن أصبح أقوى وأؤكد لكم أنني سأعود إليكم في أقرب وقت ممكن”.

كما شكرت المعجبين على “طاقتهم الإيجابية ودعواتهم وكلمات التشجيع”، قائلة: “لقد شعرت بحبكم. أنا على طريق التعافي وممتنة للغاية على كل النعم الموجودة في حياتي”.

يذكر أن مادونا فنانة استعراضية ومغنية وراقصة وكاتبة أغاني وملحنة ومنتجة أغاني ومنتجة تنفيذية ومنتجة أفلام ومخرجة أفلام وممثلة وعارضة أزياء وكاتبة وكاتبة سيناريو وسيدة أعمال وناشطة إنسانية أمريكية من أصول إيطالية.