ماذا أعددنا لحرّ يوم القيامة؟

نُعاين في أيام الصّيف المتعاقبة موعظة بليغة لكلّ من كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد.. يشتدّ الحرّ وتتجاوز درجات الحرارة عتبة الأربعينات.. تضيق الصّدور وتتأوّه النّفوس وترتفع الآهات.. تشلّ الحركة في كثير من المدن، وتفيض أرواح بعض الأطفال والمرضى والمسنّين.. تندلع الحرائق في كثير من الغابات، وتُسبّب أزمات حادّة في المناطق المجاورة لها؛ اختناقات ووفيات تعدّ بالعشرات، وخسائر تقدّر بالملايير.

يحدث كلّ هذا في أيام الشّمس تبعد عن الأرض بأكثر من 152 مليون كلم.. فكيف ستكون حالنا يوم تدنو هذه الشّمس التي يقدّر العلماء درجة حرارة سطحها بحوالي 5500 درجة مئوية، من الرّؤوس؟ كيف ستكون حالنا يوم تدنو فتكون على بعد ميل واحد أي ما يعادل 1600 متر فقط من رؤوسنا في يوم مقداره 50 ألف سنة من سنين هذه الدّنيا؟.. يومئذ تتشقّق الحناجر ويسيل العرق أنهارا، فمن النّاس من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى إبطيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما.. أخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- أَنّ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلّم- قال: “يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ”..

في تلك اللّحظات وتلك السّاعات يكون عباد الله المتّقون في ظلّ الرّحمن يوم لا ظلّ إلا ظلّه.. ومن هؤلاء المتّقين، شابّ نشأ في عبادة الله، شابّ ليست له صبوة إلى معصية الله، همّه رضا الله، ورجلٌ قلبه معلّق بالمساجد، راحته وأنسه وسعادته حين يكون في بيت من بيوت الله، ((فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالآَصَالِ*رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالأَبْصَار)).. ورجل ذكر الله خاليا بينه وبين نفسه ففاضت عيناه، بكى من خشية الله، خوفا من عقاب الله، بكى شوقا إلى جنّة رضوان خازنها والجار أحمد والرّحمن بانيها.. ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، تصدّق بصدقة طلب بها رضا الله وأراد بها وجهه جلّ في علاه.. ورجل دعي إلى الفاحشة، دعي إلى معصية الله، دعي لينظر إلى الحرام، ليفعل الحرام فقال: إنّي أخاف الله.. ورجلان تحابا في الله، وليس لأجل عرض زائل من أعراض الدنيا، تحابا في الله فاجتمعا عليه وافترقا عليه.. وحاكم عادل لا يحابي قريبا ولا حميما.

فماذا أعددنا لهذا اليوم؟ نحن نفرّ من حرّ الدّنيا إلى الظّلال وإلى المكيّفات، لكن ماذا أعددنا لحرّ يوم القيامة؟ أيّ عمل صالح ادّخرناه لذلك اليوم؟ أيّ صنف من هذه الأصناف السّبعة من عباد الله الذين يأمنون فزع يوم القيامة نطمع في أن نكون في ركبه؟

إنّ ذكر الآخرة يوم القيامة هو الدّواء لغفلتنا وقسوة قلوبنا.. هو الحلّ لكثير من مشكلاتنا.. إنّه ما أكل كثير منّا الحرام وشربوا الحرام ولبسوا الحرام إلا لمّا نسوا الموت والقيامة والجنّة والنّار.. إنّه ما نام الكثير منّا عن الصّلاة إلا لمّا نسوا يوم العرض بين يدي ربّ الأرض والسّماوات.. يوم نسوا أنّ أوّلَ ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة بين يدي الله الصّلاة.. يوم نسوا أنّ الله جلّ وعلا يقول: ((فَوَيْلٌ لْلْمُصَلّين*الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُون)).. إنّه ما تهاونت كثير من أخواتنا المسلمات في الحجاب ولبسن الضيّق من الثياب إلا لمّا نسين الموت وسكرته والقبر وظلمته ويوم القيامة وشدّته والميزان ودقّته والصّراط وحدّته.. إنّه ما تحوّلت كثير من أعراسنا إلى مواسم للمجاهرة بمعصية الله واستنزال سخط الله إلا لمّا غفلنا عن الموت والقيامة والجنّة والنّار.