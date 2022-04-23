ماذا بعد جريمة حرق المصحف بالسويد؟!

أعادت جريمة حرق المصحف الشريف في بعض المدن السويدية على أيدي متطرّفين يمينيين، الجدل مجددا بشأن حدود “حرية التعبير” المزعومة في الغرب، وكذا الحاجة المُلحّة إلى سنّ قانون أممي يجرّم الإساءة إلى الأديان والأنبياء والمقدّسات.

الجريمة الجديدة بحقّ القرآن الكريم ارتكبها منذ أيام متطرفٌ يدعى راسموس بالودان، تحت الحماية الكاملة للشرطة التي رافقته في مدينتين سويديتين لتوفير الأجواء المثالية له لإحراق المصحف الشريف، ومنع المسلمين من التصدِّي له، ما يعني بوضوح أنّ الجريمة ليست فعلا معزولا ارتكبها يمينيٌّ عنصريٌّ حاقد على الإسلام والمسلمين، بل وقعت تحت “الرعاية السامية” للسلطات السويدية، وهي بذلك تتحمّل تبعاتِها ومسؤوليتَها، لاسيّما وأنّ وزير العدل أيّد ضمنيّا حرق المصحف وأدرج ذلك في خانة “حرية التعبير؟!”، ما أدى إلى إثارة غضب واسع لدى مسلمي السويد الذين ردّوا بمظاهراٍت احتجاجية استمرّت أياما وأسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين و26 شرطيًّا وتخريب عددٍ من سيارات الشرطة، فضلا عن شروع ناشطين عرب ومسلمين في حملةٍ واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي يتداعون فيها إلى مقاطعة البضائع السويدية، مثلما قاطعوا من قبل البضائع الفرنسية حينما أيّد الرئيس ماكرون الرسومَ الكاريكاتورية المسيئة إلى الرسول الكريم وعدّها “حرية تعبير”؟!

وتأتي هذه الأعماُل الإجرامية الاستفزازية بحقّ الإسلام ومقدّساته، لتؤكّد أنّ اليمين المتطرِّف في أوروبّا أصبح لا يجد ورقةً انتخابية يجنِّد بها المزيد من الناخبين أفضل من افتعال مثل هذه الأزمات تجاه مسلمي العالم، وبخاصة المهاجرين منهم، لإيقاعهم في ردود أفعالٍ غاضبة قد تتطوّر إلى أعمال شغبٍ وعنف، بهدف استغلالها لشنِّ حملةٍ معادية ضدّ المهاجرين وتصعيد الدعوات إلى طردهم وتضييق الخناق على الهجرة، علما أنّ بالودان يستعدُّ لخوض الانتخابات في سبتمبر المُقبل في السويد. ولعلّ المتتبِّعين يلاحظون أيضا كيف تستغلُّ المرشّحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان ورقة حظر الحجاب كلّيا في فرنسا وتصعّد خطابها ضدّ المهاجرين و”الخطر الإسلامي” على فرنسا وأوربا، كورقةٍ انتخابية رابحة في سباقها مع ماكرون على كرسيّ رئاسة فرنسا.

يحدث هذا كله، باسم “حرية التعبير” المزعومة في الغرب، والتي أضحت محصورة في إهانة رموز الإسلام وتصعيد العنصرية ضدّ المسلمين، في حين لا يتجرّأ أحدٌ هناك على إنكار المحرقة اليهودية، وإلا واجه تهمة “معاداة السامية” وتوبع قضائيًّا بكلّ صرامة وحزم.

الحديث عن المحرقة اليهودية يجرّنا إلى رصد ردود الأفعال الرسمية الباهتة والمتخاذلة في العالم الإسلامي تجاه جريمة حرق القرآن بالسويد تحت رعاية الشرطة؛ فأكثر البلدان الإسلامية لاذت بصمت القبور ولم تجرؤ حتى على الإدانة، مع أنّ الظرف بات مواتيا لتضغط على الأمم المتحدة لإصدار قانون يجرّم إهانة الأديان والأنبياء والمقدَّسات حفاظا على التعايش بين الشعوب وتقليصا لمساحات الكراهية والأحقاد المُفضية إلى صدام أتباع الأديان والحضارات.

كان يجب أيضا على منظمة التعاون الإسلامي، التي تجمع تحت سقفها 56 دولة إسلامية، أن تتحرّك فور وقوع جريمة حرق المصحف لتطالب بقانونٍ أمميٍّ يجرِّم الإساءة إلى الأديان، ولكنّ يبدو أنها لم تكن كافية بنظرها حتى لإصدار بيانٍ تندّد فيه بالجريمة وتنتصر لدينها وكتابها المقدّس، وهذه مفارقة أخرى!