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رياضة

ماذا بِشأن “إصابة” بلايلي وسليماني؟

علي بهلولي
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ماذا بِشأن “إصابة” بلايلي وسليماني؟
ح.م
سليماني وبلايلي

غادر اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي بعد ظهيرة الأحد أرضية الميدان في الدقيقة الـ 60، مُتأثّرا بِإصابة على مستوى الفخذ.

حدث ذلك خلال مباراة فريق أجاكسيو والضّيف نادي موناكو، بِرسم الجولة الـ 28 من عمر البطولة الفرنسية.

وأظهرت صور التلفزيون متوسّط الميدان الهجومي بلايلي وهو يضع ضمادة على مستوى الفخذ، عند مغادرته لِأرضية الميدان.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي أجاكسيو الفرنسي بيانا عن إصابة بلايلي، ومدى خطورتها من عدمها.

ويُفترض أن يعود يوسف بلايلي إلى الجزائر بعد هذه المباراة للمشاركة في مُواجهتَي النيجر، انطلاقا من سهرة الخميس المقبل.

وبِخصوص إسلام سليماني واضطراره إلى الخروج في الدقيقة الـ 77، من عمر مباراة فريقه أندرلخت والمُنافس نادي لوفن البلجيكيَين. فقد بدا وأن قنّاص “مُحاربي الصّحراء” يُعاني الإجهاد ليس إلّا.

وحدث تصادمٌ بين سليماني ولاعب من فريق لوفن، فسقط الدولي الجزائري أرضا. ثم ظهر وكأنه يُشير إلى أنه مُتعب (35 سنة في جوان المقبل) ويُريد الاستبدال بِزميل له احتياطي، وهو ما كان للمهاجم سليماني.

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