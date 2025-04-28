ماذا تعرفين عن أزمة سن الأربعين؟

يركز المختصون كثيرا على الأزمة التي تصيب النساء عند بلوغهن سن الأربعين، حيث يؤكدون على أن كل امرأة تعيشها بشكل مختلف، لكن في الغالب تعتبرها الكثيرات مرحلة لتقييم الذات والعلاقات.

وبحسب تقارير كثيرة في هذا الشأن فإنه مع وصول المرأة للأربعين يبدأ التفكير في كل الأمور، من أجل التقييم الواعي للوضع الراهن، ما يؤدي في بعض الأحيان لاضطرابات كبرى على غرار تغيير الوظيفة أو الطلاق.

ومن أهم الأسئلة التي تطرحها على نفسها وفقا لخبراء هي: من أكون؟ هل أنا سعيدة بحياتي الزوجية؟ هل حققت أحلامي؟ هل سيكون لدي ما يكفي من المال لإنفاقه خلال التقاعد؟

وخلال سن الأربعين تدرك المرأة مرور السنين وآثارها على جسدها، فتشعر بأنها لم تعد قادرة على أداء المهام ذاتها كما في السابق، وخلال هذه الأزمة، يدق ناقوس الخطر البيولوجي للنساء اللاتي لم يرزقن بأطفال، ذلك أن المرأة تقترب من العقم بهذا السن.

كما أن سن الأربعين هو العمر الذي يدرك فيه البشر أن الحياة ستتوقف يوما ما، إذ يموت أقرباؤهم من حولهم، أو يعالجون من الأمراض، كما يشهد الإنسان تراجع قدراته بشكل كبير ومستمر.

كيف تعرفين أنك تعيشين أزمة الأربعين؟

1- سرعة الغضب.

2- فقدان الرغبة في الحياة.

3- ملل.

4- كآبة.

5- رفض بعض العناصر المكونة لحياتك (العمل، الأسرة، الأطفال).

6- الحاجة للمشاعر القوية واستعادة الشباب.

كيف تتجاوزين المرحلة بنجاح؟

1- خذي الوقت اللازم

عند المعاناة من أزمة وجودية، لا جدوى من التسرع بأي شيء. فكري وحددي الإيجابيات والسلبيات قبل اتخاذ أي مسار.

2- طالعي

ستجدين على الإنترنت وفي المكتبات مقالات وكتبا حول هذا الموضوع.

3- اكتبي

من خلال إعداد قوائم بالأشياء التي نجحت بالقيام بها والأخرى التي لم تفعلي، سيكون لديك أفكار أوضح، لأن الكتابة تنأى بنا في كثير من الأحيان عن الأسئلة التي تسكن أذهاننا.

4- انظري إلى المستقبل

لا جدوى من إعادة الماضي، لأن جملة تجاربك هي التي شكلت شخصيتك الحالية، وهذه الخيارات هي التي أدت بك لهذه النقطة.

5- كوني واقعية

لا فائدة من تحديد الأهداف لنفسك، ووضع أحلام لا يمكن تحقيقها في نهاية المطاف.

6- حققي أهدافك خطوة بخطوة

لتجاوز هذه المرحلة، اعتمدي نظرية الخطوات البسيطة، فاتخاذ خطوات جريئة لن يؤدي إلا إلى استنفاد طاقتك وجعلك ترتكبين بعض الأخطاء التي قد تندمين عليها.

7- قومي بحل مشاكلك

قيمي حياتك لمعرفة إذا كانت النتائج تلبي رغباتك. وبهذه الخطوة، سترين أن جوانب معينة من حياتك تسير على ما يرام.

8- اعتزلي من يقومون بإيذائك

بمجرد تحديد العناصر التي تعقد حياتك، تخلصي من كل الذين يستهلكون طاقتك. ليس لديك وقت لإضاعته بشكاوى لا طائل منها وستكون طاقتك أكثر إنتاجية في الجوانب الأخرى من حياتك.

من جانب آخر تقول المتخصصة في علم النفس إيفيلين مارينوف إن أزمة منتصف العمر تحدث عادة بين سن الـ45 والـ65، وتظهر علاماتها الشائعة لدى النساء بانقطاع الطمث والاكتئاب وعدم الرضا عن المظهر الخارجي وفقدان الإحساس بالأمان.

وتوضح مارينوف أن منتصف العمر ليس “أزمة”، بل هو أفضل وقت للمرأة كي تخطو خطوات لتحسين حياتها لسنوات مقبلة.

وأشارت إلى أن نساء كثيرات يجتزن المرحلة بهدوء ويصبحن أكثر سعادة ورضا عما حققنه، وأكثر تصالحا مع الحياة واستعدادا للمرحلة المقبلة بصحة نفسية جيدة.

ومن أفضل الطرق للتغلب على هذه الأزمة، التحلي باللطف مع الأهل والمقربين والأصدقاء، والتطلع إلى المستقبل بإيجابية ووضع أهداف جديدة، واتخاذ خطوات جذرية للاهتمام بالمظهر الخارجي وتقدير الذات.