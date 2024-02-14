ماذا تعرفين عن متلازمة الرجل اللطيف؟

كشفت تقارير إخبارية عواقب تفضيل إرضاء الآخرين على حساب المتطلبات الشخصية، والتي يطلق عليها علماء النفس “متلازمة الرجل اللطيف”، كما وجه خبراء تحذيرات للنساء بشأن الوقوع في شباك هذا النوع الذي يصبو في الغالب للحصول على شيء ما بقناع اللباقة.

وبجسب تقرير نشره موقع “برادرز إن أرمز” فإن البعض يتصرف بطريقة لطيفة وسخية وفقا لما يتماشى مع قيمه ويستمتع بتقديمه المساعدة للآخرين دون انتظار للمقابل لكن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية، أما البعض الآخر فيرتدي قناع اللطف لتحقيق أهداف معينة.

وأضاف الموقع الأسكتلندي أن الشخص اللطيف قد يصاب بخيبة أمل كبرى عندما لا يحظى بالتقدير الذي كان يسعى إليه وتتوزع مشاعره بعدها ما بين الاستياء والإحباط.

يذكر أن “متلازمة الرجل اللطيف” مصطلح يطلقه علماء النفس على الشخص المفرط في اللباقة مع الآخرين، واستخدم منذ عقود في وصف حالة عدم القدرة على الرفض، كما كان موضوعا لمئات الكتب.

وأضاف التقرير أن “الرجال اللطفاء” غالبا ما ينظر إليهم على أنهم لا يتحكمون كثيرا في حياتهم الخاصة، بما في ذلك وجود حدود قليلة لها، وأنهم على استعداد دائم للمساعدة ونادرا ما يقولون “لا”.

في ذات السياق يقول الخبراء عن هذا النوع من السلوك أنه وعلى الرغم من صورته الإيجابية إلا أنه قد يكون في الغالب نتيجة لتدني احترام الذات أو الثقة بالنفس، كما يمكن أن تشير المتلازمة إلى الأشخاص الذين يحترفون اللباقة كشكل من أشكال التلاعب!

من جانب آخر يحدد موقع “توزينغ تيرابي” أربعة أنواع من “الرجال اللطفاء”:

1ـ المحظوظ

للوهلة الأولى، يبدو أن هذا الرجل غالبا ما يمر بفترة قاسية. ربما يكون مطلقا مؤخرا ، أو فقد وظيفته، ويبقى على أريكة صديق. ومع ذلك، لا يبدو أنه يتعافى من محنته لأنه سيفضل الاستفادة من الوضع واستغلال الآخرين.

2ـ الذي يطعن في الظهر

وهو نوع غالبا ما ينظر إليه على أنه بطل، وغالبا ما يحظى بتقدير كبير ويكون من أصحاب شركات كبرى أو رجالا أقوياء، يبدو شخصا لطيفا، لكنه في الواقع يسارع إلى طعن الآخرين في الظهر لعدم قيامهم بما يريد.

3ـ الذي يتوقع مقابلا

هذا الرجل هو على استعداد تام للمساعدة في أي شيء تحتاجه، سواء كان نقل الأثاث أو الاستماع إلى مشاكلك لكنه يتوقع شيئا في المقابل.

4ـ اللطيف الكاذب

وهو غالبا ما يعرف بسعيه لإرضاء الناس، هذا هو النوع الذي يذهب إليه الجميع عندما يحتاجون إلى القيام بشيء ما. ومع ذلك، فهو عازم على إرضاء الناس لدرجة أنه غالبا ما يخبرك بكل ما تريد سماعه ونادرا ما تتعرف على شخصه ورأيه الحقيقي.

وتشمل سلوكيات متلازمة الرجل اللطيف الشائعة أمورا مثل وضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاته لكسب المودة، ويفترض أن كونه لطيفا سيمكنه من الحصول على خدمات رومانسية أو جنسية في المقابل، وفق التقرير.

ومتلازمة الرجل اللطيف ليست موجودة فقط في علاقات المواعدة، بل هي شائعة في الصداقات أو بيئات العمل أو غيرها من البيئات الاجتماعية.

يصاب بعض الأشخاص بالمتلازمة بسبب نقص الثقة بالنفس، وفي هذه الحالات، من الشائع أن يأتي “الرجال اللطفاء” من عائلات مختلة وظيفيا، خاصة تلك التي تم فيها رفض احتياجاتهم، وكان عليهم اللجوء إلى وسائل أخرى لتلبية احتياجاتهم.

ومن بين أسباب المتلازمة تدني احترام الذات أو تقدير الذات، ونقص المهارات الاجتماعية، والشعور بالنقص والخوف من النساء لذلك يتصرف بلطف مفرط ويتبنى شخصية ترضي الناس بسبب هذا الشعور بالترهيب.

أما في العلاقات العاطفية، يقول عالم النفس الدكتور جيسي ماركزيك لصحيفة الإندبندنت: “قد يكون بعض الرجال غير جذابين وبالتالي يحاولون التعويض عن أوجه القصور لديهم من خلال الاستثمار في النساء أكثر من أقرانهم. وبعبارة أخرى، قد يستخدمون اللطف لمحاولة تعويض ما يفتقرون إليه في أماكن أخرى”.

وفقا للبروفيسور آدم غرانت، على الرغم من أن كونك لطيفا قد لا يمنحك ما تريد على المدى القصير ، إلا أنه قد يؤتي ثماره بعد كل شيء لأن الناس سيريدون مساعدتك في المستقبل.

ويخلص موقع “توزينغ تيرابي” أن أغلب المصابين بالمتلازمة لايدركون ذلك، ولكن إذا أدرك رجل ما أنه منخرط في متلازمة الرجل اللطيف عليه أن يسارع إلى طلب المساعدة للتخلص منها.

الرجل اللطيف زيادة عن اللزوم مع النساء

حسب خبراء يعتبر اللطف المبالغ فيه علامة تحذيرية مثل بعض الإشارات التي يصدرها الرجال المصابون “بمتلازمة الرجل اللطيف”، لأن هؤلاء الرجال يكونون لطيفين أكثر من الطبيعي، حتى إنهم ينتقدون ما يقوم به الرجال الآخرون مع النساء، لكن هناك هدفا خفيا وراء هذا اللطف.

.وقد تكون علامات هذه المتلازمة واضحة لتحذير المرأة، مثل الترويج المبالغ للطف، بأن يستمر الرجل في الحديث عن كونه لطيفا مع النساء مقارنة بالرجال الآخرين، وهذا الترويج قد يعني أن اللطف غير حقيقي، لأن من يتعامل على طبيعته ويقوم بسلوك جيد مع الآخرين لا يقوم بالترويج له أو انتظار مكافأة عليه.

أيضا قد يكون التقليل من قدر الرجال الآخرين علامة تحذيرية أخرى، لأنه يعتقد أنه ألطف من أقرانه وأنه استثناء للقاعدة، وأن الآخرين لا يفعلون مثلما يفعل، مما يعني أنه لا يعتبر اللطف قاعدة أساسية للتعامل، بل يفتعل ذلك.

كذلك، قد تظهر علامات أخرى في منتصف النقاش، لأن الرجل اللطيف هذا يظهر أنه مناصر للنساء وقضاياهم، لكنه في الحقيقة قد لا يحمل هذا التعاطف، ويظهر في ثنايا النقاشات عدم احترام أو إساءة، أو قد يرتكب سلوكا عدوانيا أو يكون شخصا نرجسيا وأنانيا، فضلاً عن أنه ينتظر أن تسنح له فرصة للارتباط أو إقامة علاقة.

بالإضافة إلى كونه شخصا لا يقبل الرفض، إذ قد يحكي قصصا عن مقدار لطفه مع نساء أخريات لكنهن ظلمنه وتركنه، فهذا يعني أنه ينتظر ممن يعاملها بلطف أن تشكره بترك مساحة للارتباط، أو قد تظهر بعض قصصه كيف تعامل بشكل سيئ مع من رفضن الارتباط به، وهذه إشارة تحذيرية أكبر.

بالطبع، لا يعني هذا بأي شكل أن لطف الرجال عادة قد يحمل أغراضا خبيثة أو خفية، لكنه قد ينطبق ذلك مع بعض الرجال الذين يتعاملون بلطفٍ زائد مع النساء، سواء أدركوا “العقدة السرية” التي تحركهم أو لم يدركوا.

أما بالنسبة للنصائح التي يوجهها المتخصصون لهم، فهي حل الدافع الأساسي وراء تصرفهم، ويحدث ذلك بتعزيز مكانتهم الاجتماعية، أو بتغيير نمط حياتهم أو مظهرهم في حال كانت المشكلة تتمحور حول ذلك.