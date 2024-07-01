ماذا تفعل النساء عندما يجلسن بمفردهن؟

تنتهز الكثير من النساء فرصة جلوسهن بمفردهن في المنزل ليمارسن عدة هوايات وعادات يجدن فيها الراحة والسعادة، بعيدا عن صراخ أطفالهن وتسلط أزواجهن.

في هذا الصدد، كشفت دراسة أمريكية أن النساء يقدّرن الوقت الذي يقضينه بمفردهن أكثر منالرجال،حيث يبدين استعدادا للاستمتاع بالوحدة ولو لفترة قصيرة بدون عائلاتهن، وفقا لموقع psychology today.

فما هي الأشياء التي تفعلها المرأة عندما تجلس بمفردها في المنزل؟

تناول الطعام بقدر ما تشاء

هناك أوقات تستسلم فيها المرأة لتلك الرغبة في تناول قطعة شوكولاتة كاملة دون الحاجة إلى ترك قطع أخرى للأطفال الصغار.

كما يحلو للمرأة أن تشرب علبة عصير دون أن يقاطعها أحد أويطلب منها المشاركة عندما تكون بمفردها في البيت.

مشاهدة البرامج الخفيفة

هناك أوقات تشعر فيها النساء برغبة في مشاهدة برنامج تلفزيوني خفيف أو سخيف رغم انتقاد أزواجهن لهن بإضاعة الوقت، ولكنهن ينتهزن فرصة وجودهن لوحدهن في البيت لممارسة هذه العادة.

الاستمتاع باللحظة

يجب على جميع النساء أن يعترفن بأنهن بحاجة إلى بعض الوقت بمفردهن أيضا، على سبيل المثال، 20 دقيقة على الأقل من العزلة يوميا للحفاظ على راحة البال، دون أن يطرح عليهن أي سؤال.

الاستمتاع بحمام فاخر

حمام الفقاعات، وقناع مرطب للوجه، دون إزعاج من أحد وبلا سبب، هذا ما تفعله المرأة بلا تردد عندما تجد نفسها وحدها.

قراءة المجلات أو الكتب

تحب المرأة أن تغتنم فرصة تواجدها بمفردها لتستلقي على الاريكة وتقرأ رواياتها المفضلة أو المجلات التي لم تتح لها الفرصة لقراءتها.

الجلوس لأكثر من 5 دقائق على الأريكة

ترغب المرأة في البقاء بمفردها لتستمع بمنظر الترتيب والنظافة قبل عودة الأطفال وجعل المكان فوضويا، وتتمنى أن يستمرهذا الوقت من السلام والهدوء لفترة أطول.

فعل الأشياء بمفردها

في بعض الأحيان، يرغب الأطفال في مساعدة أمهم في المهام المنزلية، وهي طريقة رائعة لتعليمهم أن يكونوا مسؤولين، ومع ذلك، في بعض الأحيان، تريد المرأة فقط الانتهاء من غسل الأطباق والعودة إلى حياتها الخاصة.

التسوق دون إزعاج

الذهاب إلى التسوق بدون شريك وأطفال تبدو وكأنه هروب من السجن بالنسبة للعديد من النساء، حيث يمكنهن اختيار الملابس وتجربتها دون التسرع بسبب ازعاج الاخرين.

النوم

أي وضعية نوم ستفي بالغرض، بالنسبة للمرأة عند جلوسها بمفردها في البيت، وهو الأمر الذي تفضله، وفقا لموقع brightside.

لماذا تفضل المرأة البقاء بمفردها؟

– البحث عن الاسترخاء والهدوء النفسي وإيجاد وقت كافي للراحة من الواجبات المنزلية.

– تستطيع المرأة أن تمارس حياتها بحرية ودون ضغط أو إزعاج من أحد، وبالتالي تحصل على الرضا الذي تريده، والرعاية الذاتية التي ترغب فيها.

– يمكنها أن تستكشف نفسها الحقيقية وتطوير الشعور بالراحة، أو أن تكون قادرة على اكتشاف ما يثير المشاعر السلبية والأهم ما يمكنها فعله لمواجهتها.

– عادة ما تقوم المرأة بأفضل الأعمال وأكثر اتقانا وهي بمفردها، لأنه من الصعب عدم تشتيت الانتباه عندما يكون هناك أشخاص آخرون من حولها، بحسب موقع wearesololiving.