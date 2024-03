ماذا حدث لموقع وتطبيقات فيسبوك وإنستغرام؟

لم يتمكن مستخدمو مواقع وتطبيقات شركة “ميتا”، على غرار فيسبوك وإنستغرام، من الولوج إلى حساباتهم مساء الثلاثاء. فيما يبدو عطلا تقنيا عالميا.

حيث أبلغ الآلاف من المستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم، عن إغلاق حساباتهم على فيسبوك وإنستغرام وحتى ماسنجر، بشكل مفاجئ. مع عدم قدرتهم على دخولها من جديد.

وكالمعتاد، أصبح العطل الذي أصاب منصات “ميتا” مصدرا للمنشورات الساخرة. حول الهجرة الجماعية لمستخدميها إلى منصة “إكس”، للتأكد من أن “الأمر يتعلق بمشكلة عامة، وأنهم لم يتعرضوا للاختراق”.

ومثلما كان متوقّعا، لم يفوّت مالك منصة “إكس” إيلون ماسك، الفرصة للتندّر على “ميتا”. حيث قال في منشور قصير:”إذا كنتم تقرؤون هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل بشكل جيّد”.

وفي أول تصريح من شركة “ميتا”، حول هذه المشكلة، قال المتحدث باسم الشركة أندي ستون عبر “إكس”:”نحن ندرك أن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. ونعمل على حلّ هذا الآن”.

ليعلن في وقت لاحق من مساء اليوم، عن “حلّ المشكلة”، لكن من دون أن يكشف تفاصيل إضافية حول سبب وملابسات حدوثها.

وقال ستون في منشوره الثاني:”في وقت سابق من اليوم، تسبّبت مشكلة فنية في حدوث صعوبة في الوصول إلى بعض خدماتنا”.

مضيفا:”لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن لكل من تأثر بها”. مقدّمها اعتذار الشركة “عن أي إزعاج”.

Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024