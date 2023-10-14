ماذا حدث لِمُنافسَي الجزائر قبل سحب قرعة “الكان”؟

حدث أمر طريف قبل سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا، المُقرّر تنظيمها بِكوت ديفوار في جانفي وفيفري المُقبلَين.

وكانت “الكاف” قد سحب قرعة النّهائيات بِمدينة أبيدجان الإيفوارية، الخميس الماضي.

وبرمج اتحاد بوركينا فاسو لِكرة القدم مباراة ودّية لِمنتخب بلاده أمام موريتانيا، قبل أن يتفاجأ الطرفان بِوقوعهما جنبا إلى جنب في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024!

وتلعب بوركينا فاسو وموريتانيا “الكان” الإيفواري ضمن الفوج الرّابع، رفقة الجزائر وأنغولا.

وقال رئيس اتحاد الكرة البوركينابي لازار بانسي في أحدث بيان نشرته هيئته، إن مواجهة منتخب بلاده لِموريتانيا لن تُلغى، وستُجرى الثلاثاء المقبل بِالمغرب.

وعن فوج منتخب “الخيول”، قال لازار بانسي إنه صعب مثلما هو الشّأن للمجموعات الخمس الأخرى. لكنّه شدّد على وجوب التأهّل للدور الثاني على الأقلّ. وأضاف أن هيئته ستُسطّر برنامج تحضيرات جادّة، لِخوض البطولة القارّية كما ينبغي، انسجاما مع النتائج الإيجابية للفريق في الأعوام القليلة الماضية.

وبلغت بوركينا فاسو نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، وتموقعت في المركز الرّابع. مثلما هو الشّأن في طبعة الغابون 2017، لكن بِحيازتها الرّتبة الثالثة. بينما نشّطت نهائي استحقاق 2013 بِجنوب إفريقيا.