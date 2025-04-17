ماذا ستكون عقوبة محمد رمضان بعد ضجة لباس الراقصات؟

بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفنان المصري محمد رمضان بظهوره مرتديا لباس الراقصات في حفل بأمريكا، وانتشار أنباء إحالته للتحقيق، تساءل نشطاء عن العقوبة التي ستطاله.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد قرّر اتحاد النقابات الفنية المصرية إحالة رمضان إلى التحقيق فور وصوله إلى القاهرة، بسبب ملابسه غير اللائقة، وإهانته العلم المصري ومخالفته أعراف المجتمع المحافظ الذي يعيش فيه.

وكشف مصدر من داخل مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية، أن التحقيق الذي سيخضع له رمضان بمقر اتحاد النقابات الفنية لن تنتج عنه أية عقوبات، وذلك لأن الاتحاد ليس مختصاً بمعاقبة أعضاء النقابات التابعة له.

وأضاف أن الاتحاد سيصدر توصيات واقتراحات على مجلس النقابة التابع لها العضو الذي يتم التحقيق معه.

كما أوضح أن الفنان المصري قد يخضع لتحقيق آخر داخل نقابة المهن التمثيلية، كونه عضو عامل بها، وقد يواجه عقوبة الغرامة المالية، أو الإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر أو عام كامل، وذلك في حالة ثبوت بعض الاتهامات عليه.

وأوضح أن تلك الاتهامات تتضمن مخالفة الأعراف والتقاليد وإثارة الجدل والاساءة إلى مهنة الفن.

واستبعد ذات المصدر أن يتعرض رمضان لعقوبة الشطب من سجلات النقابة، خاصة أن الواقعة التي ارتكبها لا تستدعي هذا الأمر.

وتابع أن تلك العقوبة تكون خاصة فقط بالجرائم التي يرتكبها الأشخاص أو القضايا المخلة بالشرف، وهو ما لم يتورط فيها رمضان.

والثلاثاء هاجمت هيئة كبار علماء الأزهر، الفنان محمد رمضان بسبب لباس الراقصات، الذي ظهر به في مهرجان “كوتشيلا” بالولايات المتحدة، خاصة بعد الكلمات المسمومة التي صدرت عن الصهاينة بحق الجيل المصري الجديد.

وقال عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر، في منشور له عبر فيسبوك: “علم مصر رمز عزة وكرامة لا ينبغي أن يرفع إلا في ميادين الشرف، ولا يرفعه إلا مصري يحمل قيم بلده وأخلاقياتها ويحترم ثقافة ومعتقدات أهلها”.

وأضاف في منشور آخر: “تعليق الصحفي الصهيوني إيدي كوهين على الراقص الخليع بقوله: “أرتاح حين أرى الجيل المصري الجديد يدمي القلوب.. ونقول ردا عليه: “هذا لايمثل إلا نفسه، وأجيال مصر تعرفونها جيدا”.

وأثارت بدلة الرقص التي ارتداها رمضان، خلال مشاركته في مهرجان “كوتشيلا” بالولايات المتحدة ردود فعل واسعة، حيث انتقده بسببها حتى الصهاينة.

ونشر الفنان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشوراً يرد فيه على إذاعة الاحتلال الإسرائيلي التي علقت على ظهوره الجريئ بالقول: “محمد رمضان تجاوز الخطوط الحمراء وسقط في فخ الابتذال الاستعراضي”.

وكتب رمضان قبل أن يحذف المنشور لاحقا: “حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية.. لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تيمراز، والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة.. بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم؟ هل علم مصر في أمريكا فرحكم؟”.

من جانبه نشر الصحفي الصهيوني إيدي كوهين صورة رمضان ببدلة الراقصات وعلق: “أرتاح عندما أرى الجيل المصري الجديد”، ما اعتبره مدونون إنذار خطر يستوجب الوقوف عنده.

الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين تعليقا على فيديو رقص محمد رمضان: ” أرتاح عندما أرى الجيل المصري الجديد” pic.twitter.com/g6GZLwaDHe — جمال الصعيدى (@jmalalsydy89957) April 15, 2025

وأثارت صور وفيديوهات الحفل جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعض المتابعين الإطلالة بأنها “غير مناسبة” وشبهوها بـ”بدل الرقص الشرقي”، بينما دافع آخرون عن حرية الفنان في التعبير.

وطالب البعض بإلغاء متابعته عبر كل المنصات الخاصة بالتواصل، إضافة إلى منعه من الغناء لمخالفته العادات والتقاليد المتعارف عليها، بينما دعا معلقون لرفع دعوى قضائية ضده لإهانته العلم المصري.

بص يا شعب مصر انت اللي عملت محمد رمضان كلمتين فيهم الحل احل بلوك لمحمد رمضان علي كل وسائل التواصل الاجتماعي والغاء المتابعه #محمد_رمضان pic.twitter.com/U7jkeIlOYB — مصــــــــــــــري (@MIRG1980) April 15, 2025

في ذات السياق، أعلن سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية في مصر، أن “الاتحاد يعتزم اتخاذ إجراء مع الفنان محمد رمضان، بعد التيقن بالصور والفيديوهات الخاصة بحفله في الولايات المتحدة الأمريكية

وبدأ رمضان الحفل بجملة: “ثقة في الله رقم 1 وثقة في الله نجاح”، ثم قدّم مجموعة من أغانيه والتف بعلم مصر، لكنه آثار الجدل بإطلالة تشبه “بدل الرقص” مع ثوب ذهبي وبنطلون أسود ووشاح مرسوم عليه “مفتاح الحياة”.

يذكر أن مهرجان “كوتشيلا” هو أحد أهم المهرجانات الموسيقية والفنية العالمية، يقام سنوياً في الفترة من 12 إلى 21 أفريل الجاري، في ولاية كاليفورنيا، ويستضيف كبار الفنانين والموسيقيين العالميين.