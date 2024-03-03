ماذا سيقول بيتكوفيتش عن أهدافه وأولوياته وطموحاته مع “الخضر”؟

في أول لقاء له مع الصحافة الجزائرية صبيحة الإثنين

سيأخذ الجمهور الجزائري، الإثنين، فكرة أولوية عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني، صاحب ثلاث الجنسيات، فلاديمير بيتكوفيتش، وهذا من خلال الندوة الصحفية الأولى له التي سينشطها، الإثنين، بقاعة المحاضرات لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وسيكون هذا اللقاء الإعلامي مع الصحافة الرياضية الجزائرية فرصة للتعرف على أهداف الناخب الوطني الجديد، الذي ينتظر أن يكشف اليوم عن الخطوط العريضة لمشروعه الكروي مع المنتخب الوطني وعن الطموحات التي يأمل أن يحققها مع “محاربي الصحراء”، سواء في منافسة كأس أمم إفريقيا 2025 وخاصة في كأس العالم 2026 التي تعتبر الهدف الأهم بالنسبة للجزائريين.

سنتعرف اليوم أيضا، بطريقة أو بأخرى، عن التغييرات التي من المنتظر أن يقوم بها بيتكوفيش على التشكيلة الوطنية، وهل ينوي القيام بثورة كبيرة والاستغناء عن الحرس القديم، أم سيكتفي ببعض التغييرات البسيطة.

قد يكشف المدرب السويسري أيضا خلال لقاء اليوم عن الطاقم الفني الذي سيعمل معهن اعتبارا أنه سيجلب معه محضرا بدنيا من إيطاليا ومساعدا من سويسرا، بالإضافة إلى معرفة موقفه من اقتراح الاتحادية ضم نبيل نغيز كمدرب مساعد له في الطاقم الفني للمنتخب الوطني.

من جهته، سيأخذ بيتكوفيتش، هو الآخر، فكرة عن الصحافة الرياضية الجزائرية، التي قد يكون لديه فكرة سابقة عنها عبر ما كتبته وسائل الإعلام الأوروبية وكذا مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، لاسيما عن العلاقة التي كانت تربطها بالناخب الوطني السابق، جمال بلماضي.