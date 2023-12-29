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رياضة

ماذا طلب مدرب الميلان من بلماضي؟

علي بهلولي
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ماذا طلب مدرب الميلان من بلماضي؟
ح.م
ستيفانو بيولي رفقة إسماعيل بن ناصر.

تقدّم مدرب فريق ميلان آسي الإيطالي ستيفانو بيولي بِطلب، إلى النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي.

ويتمحور هذا الطّلب حول اللاعب الدولي الجزائري، ومتوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، ونقل تفاصيله الإعلام الإيطالي. قال المدرب بيولي إنه يأمل أن يسمح له بلماضي بِترك بن ناصر يخوض مواجهة كالياري.

وأضاف أن التواصل بينهما لا زال جاريا، ويأمل أن يكون الردّ إيجابيا.

ويُواجه فريق الميلان الزّائر نادي كالياري سهرة الثلاثاء المقبل، بِرسم ثمن نهائي كأس إيطاليا.

وجاء هذا الطلب بِسبب سفرية المنتخب الوطني الجزائري إلى الطوغو الإثنين المقبل، استعدادا لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، التي تنطلق في الـ 13 من جانفي المقبل.

وتنصّ لوائح “الفيفا” على إمكانية التحاق اللاعبين بِمنتخباتهم الوطنية، 15 يوما قبل انطلاق منافسة كبيرة مثل البطولة الإفريقية.

وقبل ذلك يحضر بن ناصر مساء هذا السبت، مباراة فريقه ميلان آسي والضّيف نادي ساسولو، لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة الإيطالية.

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