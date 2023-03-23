ماذا طلب مدرب فريق ولفرهامبتون من بلماضي؟

يتواصل التقني الإسباني جولن لوبيتيغي مدرب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي مع النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي.

ويُدرب التقني لوبيتيغي فريق ولفرهامبتون الإسباني منذ نوفمبر الماضي، وكان من قبل قد أشرف على منتخبات بلاده إسبانيا للأصناف الصغرى، ثمّ منتخب الأكابر ما بين 2016 و2018.

وقال لوبيتيغي إنّه على تواصل مع كلّ مدربي منتخبات اللاعبين الدوليين الذين ينتمون إلى فريقه ولفرهامبتون، خاصّة في هذه الفترة من أواخر مارس الحالي، التي تشهد تنظيم مقابلات دولية عبر أرجاء المعمورة.

ويضمّ فريق ولفرهامبتون في صفوفه 10 لاعبين سيخوضون مع منتخباتهم الوطنية مقابلات أجندة أواخر مارس الحالي، بينهم المدافع الجزائري ريان آيت نوري الذي سيحضر وقائع مقابلتَي النيجر، والبقيّة ينتمون إلى البرتغال والبرازيل والمكسيك وجمهورية إيرلندا.

وأوضح لوبيتيغي في تصريحات نشرتها صحيفة “إكسبريس آند ستار” البريطانية، الخميس: “من الجيّد أن نحصل على المعلومات ليس فقط بِالنسبة لنا، ولكن لِمدربي المنتخبات الوطنية أيضا. نحن نمدّهم بِالمعلومات عن اللاعبين قبل تنظيم المقابلات الدولية، ويفعل مدربو المنتخبات الوطنية بِالمثل بعد خوض المقابلات. الشيء الأكثر أهمّية هو أن يكون اللاعب سعيدا ومُستعدّا للاستحقاقات على مستوى الأندية وغير مُصاب”.

وأضاف المدرب الذي أهّل إسبانيا إلى كأس العالم 2018 بِروسيا: “تتحمّل المنتخبات الوطنية مسؤولية رعاية اللاعبين الذين ينتمون إلى الأندية”، مُشيرا إلى أن فترة أجندة “الفيفا” كثيرا ما تُقلقه بِسبب عودة بعض اللاعبين مُصابين.

ويتموقع فريق ولفرهامبتون أسفل جدول ترتيب البطولة الإنجليزية في المركز الـ 13، من أصل 20 ناديا مُتنافسا، وقبل 10 جولات عن إسدال الستار. ولا يبتعد سوى بِفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الـ 18 فريق وست هام، عِلما أن النزول إلى القسم الثاني يشمل أندية المراتب الثلاث الأخيرة. وهو سرّ تخوّف المدرب جولن لوبيتيغي من تعرّض لاعبيه الدوليين للإصابة مع منتخباتهم الوطنية.

وبِخصوص اللاعب ريان آيت نوري، فإن تاريخ أكتوبر الماضي يُشير إلى موعد آخر إصابة تعرّض لها، وأبعدته عن الميادين لِفترة قصيرة مدّتها خمسة أيّام.