ماذا عن مُنافس “الخضر” إذا تأهّلوا للدور الثاني في كأس إفريقيا؟

الآن وقد أظهرت القرعة مُنافسي المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، فسيمرّ الجمهور الجزائري حتما إلى ترقّب ما يُفرزه الدور ثمن النّهائي من فريق.

وهكذا سيلعب “مُحاربو الصّحراء” في المحفل الإيفواري ضمن الفوج الرّابع، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

وبِخصوص هُوِّية منتخب الدور الثاني، وفي حال تأهّل رجال جمال بلماضي لِهذه المحطّة، فإن المعطيات ستكون على النّحو التالي:

– إذا تسيّد المنتخب الوطني الجزائري الفوج الرّابع، فسيلعب مع ثالث ترتيب المجموعة الثانية (B) أو الخامسة (E) أو السّادسة (F).

– في حال تأهّل زملاء القائد والجناح رياض محرز بِرتبة ثانية، فسيلعبون مع رائد المجموعة الخامسة (E).

– إذا مرّ “الخضر” إلى الدور ثمن النّهائي بِمركز ثالث، فسيُواجهون رائد الفوج الأوّل (A) أو رائد الفوج الثاني (B).