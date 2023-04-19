ماذا قالت إدارة آنتراخت فرانكفورت عن عوّار وشعيبي؟

تحدّث المدير الرياضي لِنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ماركوس كروشه عن اللاعبَين الجزائريَين، المُنتظر قدومه لاحقا حسام عوّار والدولي فارس شعيبي.

وتنقضي في الـ 30 من جوان المقبل مدّة عقد متوسّط الميدان عوّار (24 سنة)، مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وقال كروشه إن عوّار أعطى موافقته بِتمثيل ألوان آينتراخت فرانكفورت بداية من الصيف المقبل، ثمّ تدخّل شقيقه (مُستشاره) ورفع سقف المطلب المالي. وهو ما جعل إدارة النادي الألماني تُنهي المفاوضات، لِيفترق الطرفان.

وبِالمقابل، وفي أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “كيكر” الألمانية، أبدى ماركوس كروشه تحمّسا لِانتداب شعيبي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن إدارة نادي آنتراخت فرانكفورت ترغب في جلب شعيبي، سدّا لِثغرة لاعبَين سيُغادران فريقها الكروي في الصيف المقبل، وهما: صانع الألعاب الياباني ديشي كامادا، ومتوسّط الميدان السويسري جبريل سو. وأوضح أن مدّة عقد كامادا تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل، بينما يطمح سو إلى خوض تجربة جديدة لكن في ملاعب إنجلترا، انطلاقا من الصيف القادم.

ويرتبط متوسّط الميدان الهجومي فارس شعيبي (20 سنة) مع نادي تولوز الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

ويتموقع فريق آينتراخت فرانكفورت سابعا في لائحة ترتيب بطولة ألمانيا، قبل 6 جولات عن إسدال السّتار، وفي منافسة الكأس المحلّية بلغ الدور نصف النهائي الذي تُجرى مقابلاتاه في مطلع ماي المقبل. وكان هذا النادي في الموسم الماضي قد أحرز لقب الدوري الأوروبي، ونشّط مباراة الكأس الأوروبية الممتازة.