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رياضة

ماذا قالت الصحافة الفرنسية عن بلايلي؟

علي بهلولي
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ماذا قالت الصحافة الفرنسية عن بلايلي؟

تحدّثت الصحافة الفرنسية، الجمعة، عن مستقبل اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي.

ومعلوم أن بلايلي (29 سنة) كان قد فسخ عقده، الخميس، بعد اتّفاق بينه وبين مسؤولي نادي قطر الرياضي.

ويُخطّط ناديا سانت إيتيان ومونبلييه الفرنسيان لِانتداب بلايلي، مع اقتراب موعد افتتاح سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل. يقول الموقع المحلي “فوت ميركاتو”.

وتبقى البطولة الإسبانية وجهة مُفضّلة وتُناسب أسلوب لعب بلايلي، استنادا إلى المصدر ذاته.

وكان فريق أونجي من القسم الأوّل الفرنسي قد انتدب بلايلي عام 2017، لكن التجربة لم تدم طويلا، بِسبب ضعف الجهاز الفني للنادي في تفجير مواهب الدولي الجزائري. الذي انتقل بعدها إلى فريق الترجي التونسي.

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