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رياضة

ماذا قالت الصّحافة النيجيرية عن بيزيرو وتدريبه لـ “الخضر”؟

علي بهلولي
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ماذا قالت الصّحافة النيجيرية عن بيزيرو وتدريبه لـ “الخضر”؟
ح.م
جوزي بيزيرو.

قلّلت وسيلة إعلام نيجيري، الأربعاء، من فرص إشراف التقني البرتغالي جوزي بيزيرو على العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري.

ويُدرّب التقني بيزيرو (63 سنة) منتخب نيجيريا منذ ماي 2022، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 29 من فيفري الحالي.

وتُرشّح بعض الأوساط التقني بيزيرو لِتدريب “الخضر”، خلفا لِجمال بلماضي.

وفي تقرير لها نشرته صحيفة “أول نيجيريا سوكر”، الأربعاء، فإن حظوظ بقاء جوزي بيزيرو مدرّبا لِمنتخب “النّسور الممتازة” جدّ وافرة.

وقاد المدرب بيزيرو منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2024، المحطّة الختامية التي لم يصلها منذ نسخة 2013. وهو أحد أقوى الأسباب التي تدفع اتحاد الكرة المحلّي إلى “تكبيل” التقني البرتغالي.

ودعّمت الصحيفة النيجيرية طرحها بِسبب ثانٍ، وهو أن اتحاد الكرة المحلّي غير مُستعدّ لِاستبدال آخر في الجهاز الفني. عِلما أن منتخب نيجيريا درّبه 12 تقنيا ما بين 2010 و2022، بِمعدّل مدرّب كلّ سنة. وهي إحصائية سلبية، يُرجّح أن مسؤولي الكرة في هذا البلد سوف يتفادونها.

وذكر المصدر سبب ثالث وأخير، فحواه نجاح المدرب بيزيرو في إيجاد حارس مرمى استطاع سدّ ثغرة هذا المركز، الذي عانى منه منتخب نيجيريا كثيرا في السنوات القليلة الماضية. وذلك بِتوظيفه لِحامي العرين ستانلي نوابيلي، الذي خاض كلّ مقابلات “النّسور الممتازة” في البطولة الإفريقية بِكوت ديفوار، واهتزّت شباكه في 4 مناسبات فقط (أقلّ من هدف في كلّ مباراة). عِلما أن هذا الحارس (27 سنة) يحترف في بطولة جنوب إفريقيا، ولم يستفد سوى من فرصة واحدة للعب الدولي مع منتخب نيجيريا قبل “الكان” العاجي 2024، وكانت مُمثّلة في مباراة ودّية أمام المكسيك عام 2021.

هذا وكان التقني جوزي بيزيرو بعد نهاية البطولة الإفريقية بِكوت ديفوار، قد صرّح بِأنه سيأخذ قسطا من الرّاحة، ثمّ يتّخذ القرار المناسب، بِتجديد العقد ومواصلة العمل مع منتخب نيجيريا، أو الرّحيل.

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