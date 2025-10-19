ماذا قالت حماس عن تقارير انتهاك الاتفاق التي تحدثت عنها الخارجية الأميريكة؟

ردّت حركة حماس، اليوم الأحد، على تقارير انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار التي تحدّثت عنها الخارجية الأمريكية في بيان لها ووصفتها بالموثوقة.

وقالت حماس إن “هذه الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الصهيونية المضللة، وتوفر غطاء لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظم ضد شعبنا”، لافتة إلى أن “سلطات الاحتلال هي التي شكّلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية نفذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين”.

ودعت الإدارة الأميركية إلى “التوقف عن ترديد رواية الاحتلال المضللة، والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم هذه العصابات وتوفير الملاذات الآمنة لها داخل المناطق الخاضعة لسيطرته”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان الليلة الماضية إنها أبلغت الدول الضامنة بتقارير موثوقة عن انتهاك وشيك للاتفاق من قبل حماس ضد سكان غزة.

وأضافت أن “هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين سيشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوّض التقدم الكبير الذي أحرز من خلال جهود الوساطة”.

وأردفت: “إذا أقدمت حماس على تنفيذ هذا الهجوم، ستُتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان غزة والحفاظ على قيام وقف إطلاق النار”.

والسبت، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيظل مغلقا حتى إشعار آخر، وإن إعادة فتحه ستعتمد على تسليم حماس لجثث الأسرى الإسرائيليين”.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة إعادة فتح معبر رفح اعتبارا من غد الاثنين “لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر”.

وقالت حماس في بيان إن “قرار نتنياهو منع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يعد خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنكرا للالتزامات التي تعهد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة”.

وأضافت أن “استمرار إغلاق معبر رفح ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث”.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد هدد باستئناف الحرب في غزة إذا لم تمتثل حماس لالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي توسط فيه، فيما أكدت الحركة أنها تواجه صعوبات في انتشال الجثث من تحت الأنقاض.