ماذا قال أنشيلوتي بعد الهزيمة بثلاثية أمام أرسنال؟

قال مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن الهزيمة أمام أرسنال بثلاثية، قاسية جدا، مضيفا أن فريقه فقد التركيز في الشوط الثاني.

وتحدث أنشيلوتي بعد المباراة عن مجرياتها، وقال: “خلال أول ساعة من المباراة، كان الفريق جيدا، لكننا دفعنا الثمن بهدفين من ضربتين ثابتتين”.

وأضاف: ” إنها هزيمة قاسية، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول لكننا فقدنا التركيز في الشوط الثاني، لم نتمكن من الرد بعد الهدف الثاني، ما أثر على الأداء، لقد كان الهدف الثاني نقطة التحول”.

👔 أنشيلوتي: “إنه أمر صعب للغاية، لكن مثل هذه الأشياء حدثت في البرنابيو”. pic.twitter.com/4EUFDDMlxP — ريال مدريد (@realmadridarab) April 8, 2025

وعن حظوظ الفريق في التأهل، والتي تبدو شبه مستحيلة في ظل الأداء المتواضع الذي يقدمه “الملكي”، أكد أنشيلوتي: “يتعين علينا العمل والتضحية، علينا أن نكون متحدين، كما فعلنا في مرات عديدة من قبل، إنه أمر صعب، ولكننا نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا “.

🚨 خورخي بيكون (ريليفو) | بطبيعة الحال، كان من الواضح بالفعل أن ‘القطع’ لم تكن تتناسب مع بعضها البعض. • أظهر جود بيلينجهام ذلك من خلال إشارة إلى أنشيلوتي أوضحت أن تعليمات الإيطالي لم تكن مقنعة تمامًا. pic.twitter.com/cp5QlkP22n — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 8, 2025

وبعد الهزيمة بثلاثية نظيفة، أصبحت مهمة ريال مدريد المعروف بـ”الريمونتادا”، شبه مستحيلة، خاصة في ظل المستوى المتواضع للفريق، والضعف الواضح على خطي الوسط والدفاع.

ورغم الانتقادات التي يتعرض لها المدرب أنشيلوتي، الذي يجزم الكثيرون بأن فترة صلاحيته مع الريال انتهت، إلا أن أصواتا أخرى من جماهير النادي الملكي، تحمل إدارة الفريق مسؤولية تدني المستوى وتراجع النتائج، بسبب عدم استقدام مدافعين أيمن وأيسر في المسوى، وعدم تدعيم خط وسط الميدان.

قبل مواجهة أرسنال.. أنشيلوتي يرد على المطالبين برحيله عن ريال مدريد

وتحدث مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل مباراة أرسنال عن مستقبله مع النادي، وردّ على الأصوات المطالبة برحيله.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات للمدرب الإيطالي، الذي قال: “هل سئم الناس من وجودي على دكة تدريب ريال مدريد؟، لا أعرف إن كان الأمر كذلك، ربما”.

وأضاف: “لكن ما يهم هو أن أهم شخص في النادي – يقصد الرئيس بيريز- لم يسأم مني”.

كما تحدث أنشيلوتي عن مباراة أرسنال وقال عن اللقاء:”أنا أفكر في التحضير الجيد للمُباراة، نحن نُواجه مُنافساً يقوم بالكثير من الأشياء بطريقة جيدة مثل الضغط والاستحواذ على الكرة”.

وأشاد المدرب الإيطالي بمُدرب أرسنال ميكل أرتيتا، وقال: “أرتيتا يقوم بعملٍ رائع، لقد نقل فريقه إلى القمة في أوروبا، وقام ببناء فريق متكامل في أوروبا، لا توجد الكثير من الفرق بهذا المستوى”.

وتعرض مدرب الريال أنشيلوتي، لانتقادات كثيرة من جماهير النادي، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام فالنسيا.

ويجد ريال مدريد – الذي لا يقنع في مباريات “الليغا”- نفسه أمام اختبار صعب عند مواجهة أرسنال، في دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن النادي الملكي يعاني من مشاكل على مستوى الدفاع.