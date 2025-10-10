ماذا قال مدرب أوغندا عن مواجهة الجزائر؟

يُمنّي منتخب أوغندا النّفس بِالفوز على “محاربي الصحراء”، وتعزيز فرص بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 من بوّابة الرتبة الثانية.

ويتصارع الأوغنديون رفقة 8 منتخبات من أفواج أُخرى، لِنيل 4 بطاقات مرصودة خاصة بِأحسن رتبة ثانية.

ومعلوم أن صاحب المركز الثاني مطالب لِحجز بطاقة كأس العالم، بِالفوز بِأربع مقابلات فاصلة، نصفها الأخير مع منتخبَين غير إفريقيَين.

ولِمعرفة ترتيب المنتخبات الإفريقية في تصفيات المونديال، بينهم الفريق الأوغندي (إضغط هنا).

وقال الناخب الوطني الأوغندي بول بوت عن مواجهة “الخضر”، في أحدث تصريحات له، نقلها على لسانه اتحاد الكرة المحلي: “نستعد للجزائر. ستكون رحلة طويلة ومباراة صعبة، ولكن في كرة القدم، لا أحد يعلم ما سيحدث”.

ويعرف التقني البلجيكي بول بوت الجزائر جيّدا، حيث حرمه رجال وحيد خليلوزيتش من بطاقة مونديال البرازيل 2014، وذلك لما أشرف على منتخب بوركينا فاسو في مواجهتَي السد لِتصفيات تلك النسخة. كما درّب نادي اتحاد العاصمة بين خريفَي 2016 و2017.

هذا وشدّ وفد منتخب أوغندا صباح الجمعة، الرحال جوا نحو الجزائر (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة)، استعدادا لِمواجهة رجال فلاديمير بيتكوفيتش بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، الثلاثاء المقبل على الساعة الخامسة مساءً، في إطار الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات مونديال 2026.

وجهّز اتحاد الكرة الأوغندي طائرة خاصة لِلاعبي منتخب بلاده، انطلاقا من مدينة فرانسيس تاون البوتسوانية نحو الجزائر. بعد أن واجهوا منتخب هذا البلد في الجولة التاسعة مساء الخميس.