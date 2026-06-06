ماذا قال مدرب الأرجنتين عن “الخضر”؟

تطرّق الناخب الوطني الأرجنتين ليونيل سكالوني إلى مباراة الجزائر، في أحدث مؤتمر صحفي نشّطه.

وتتبارى الأرجنتين وديا ومع منتخب الهندوراس، السبت، ثم آيسلندا الأربعاء المقبل. وتلعب مع الجزائر في الـ 17 من جوان الحالي، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

وقال ليونيل سكالوني وفقا لما نشرته صحيفة “إنفو باي” الهندوراسية: “منتخب الهندوراس يشبه المنتخب الجزائري في بعض الجوانب. سنحاول اللعب بأسلوبنا الخاص، مع العلم أن بعض الأمور قد تكون مفيدة في المباراة ضد الجزائر، على الرغم من اختلاف اللاعبين. خطتنا واضحة تماما بغض النظر عن المنافس. اليوم، لا أقول إنهم سيكونون منافسا صعبا، ولكن مع اقتراب موعد المباراة، علينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ليس فقط مع اللاعبين الذين نعلم أنهم لن يشاركوا، بل أيضا مع اللاعبين المشاركين. سنتخذ الإجراءات الضرورية، وسنوزع وقت اللعب على جميع اللاعبين المتاحين. سنحاول تقديم مباراة جيدة، وهذا هو الأهم. نريد أن نجمع وقت اللعب حتى نصل إلى المباراة بمستوى لياقة بدنية مناسب”.

وبخصوص الوضعية الصحية للقائد والمهاجم ليونيل ميسي، قال مدرب الأرجنتين: “تدرب مع المجموعة لفترة معينةّ. لم يعد معزولا تماما. حالته جيدة جدا. قد يشارك في إحدى هاتين المقابلتين الوديتين. سنرى إن كان ذلك غدا أو بعد غد. لكن حالته أفضل، وهذا يطمئننا”.