ماذا قرّرت شرطة لندن في النّهائي الذي سيُشارك فيه محرز؟

رياض محرز يحتفل بِأحد أهدافه في نصف نهائي كأس إنجلترا.

تدخّلت السلطات الأمنية للعاصمة البريطانية لندن، من أجل ضبط توقيت نهائي كأس إنجلترا لِكرة القدم.

ويحتضن ملعب “ويمبلي” أطوار هذه المباراة الواعدة بين الجارَين مانشستر سيتي (رياض محرز) ومانشستر يونايتد، في الثالث من جوان المقبل.

وبِسبب هُوِّية الناديَين، والحسّاسية التي تطبع هذه المباراة الجوارية، فقد وصفت السلطات الأمنية لِلندن أجواء اللّقاء بـ “شديدة الخطورة”، في تلميح إلى إمكانية اندلاع أعمال شغب وعنف.

ومعلوم أن نهائي كأس إنجلترا لِكرة القدم تحضره شخصيات كبيرة، على غرار المسؤولين السياسيين.

ولمّا كان التلفزيون العمومي الجزائري يشتري حقوق بث نهائي كأس إنجلترا، ويُسند مهمّة التعليق إلى الإعلامي بن يوسف وعدية، كانت المباراة تحضرها الرّاحلة الملكة إليزابيث الثانية.

وفي أحدث تقرير لِصحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فإن شرطة لندن طالبت اتحاد الكرة الإنجليزي بِعدم تنظيم النّهائي في توقيت يتجاوز السّاعة الخامسة إلّا الرّبع مساءً.

وأضاف المصدر أن أحداث الشغب التي طبعت نهائي بطولة أمم أوروبا، بين منتخبَي إنجلترا وإيطاليا، بِملعب “ويمبلي” في صيف 2021، ما زالت عالقة في الأذهان. عِلما أن هذه المواجهة انطلقت على الساعة الثامنة ليلا.

وكان ملعب “ويمبلي” قد احتضن وقائع مقابلتَي نصف نهائي كأس إنجلترا، السبت والأحد الماضيَين، على السّاعتَين الخامسة إلّا الرّبع والرّابعة والنصف مساءً، على التوالي.