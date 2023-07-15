ماذا نعرف عن “الشعر الرمادي” الذي يريده بوتين على رأس مجموعة فاغنر؟

أندريه تروشيف الملقب بـ"الشعر الرمادي" في حفل استقبال بالكرملين، 9 ديسمبر 2016..

Kremlin.ru/رويترز، عن طريق "سي أن أن".

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اسم أندريه تروشيف الملقب بـ”الشعر الرمادي”، ليكون على رأس مجموعة فاغنر. وهذا خلفا لزعيمها السابق يفغيني بريغوجين، حسب ما قالته “سي أن أن” نقلا عن الصحيفة الروسية “كوميرسانت”.

القناة الأمريكية قالت أن بوتين قد أحدث انقسامًا بين كبار مقاتلي مجموعة مرتزقة فاغنر وزعيمها يفغيني بريغوزين وذلك بعد تمرد المجموعة الفاشل الشهر الماضي.

كما نقلت القناة عن الصحيفة الروسية حديثها عن اجتماع عقده الرئيس الروسي بعد خمسة أيام من فشل تمرد فاغنر بحضور بريغوجين وعشرات من كبار مقاتلي فاجنر.

من مخرجات هذا الإجتماع حسب ما قالته القناة، اقتراح بوتين على المجموعة الإستمرار في القتال وذلك تحت قيادة “الشعر الرمادي”.

وهو “نفس الشخص الذي كان قائدهم الحقيقي طوال الوقت” حسب ما نقلته الصحيفة عن بوتين.

الصحيفة قالت كذلك أن كثيرا من المشاركين في الإجتماع أومئوا بالإيجاب.

من يكون أندريه نيكولايفيتش تروشيف الملقب بالشعر الرمادي؟

“الشعر الرمادي” هو لقب “أندري تروشيف”. وهو عقيد روسي متقاعد وعضو مؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة فاغنر. هذا وفقًا لوثائق العقوبات التي نشرها الاتحاد الأوروبي وفرنسا حسب “سي أن أن”.

وحسب ذات المصدر فقد كان تروشيف رئيس أركان عمليات مجموعة فاغنر في سوريا.

ولد تروشيف في أفريل 1953 في لينينغراد، في الاتحاد السوفيتي سابقا، وفقًا لوثائق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الرجل اعتبارًا من ديسمبر 2021 حسب “سي أن أن”.

كما ذكرت القناة أيضا أن أندريه نيكولايفيتش تروشيف كان الرئيس التنفيذي لمجموعة فاغنر.

ومن بين شركائه، ديميتري أوتكين، مؤسس مجموعة فاغنر، وهو أيضًا ضابط سابق في المخابرات العسكرية الروسية، وفقًا لوثائق عقوبات الاتحاد الأوروبي.

كما قالت “سي أن أن” أن تروشيف يرتبط أيضًا بقادة مجموعة فاغنر ألكسندر سيرجيفيتش كوزنتسوف وأندري بوغاتوف.

كما أضافت أن الشعر الرمادي كان أيضا موظفا سابقا في مفرزة التدخل السريع الخاصة في المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية التابعة لوزارة الداخلية الروسية. وقالت أنه كان أيضًا من قدامى المحاربين في حربي الشيشان وأفغانستان.

وقد حصل تروشيف على أوسمة لخدمته في كل من الشيشان وأفغانستان.

كما قالت القناة أيضا أن تروشيف كان من بين المدعوين إلى حفل استقبال في الكرملين في ديسمبر 2016. حيث يظهر في صورة إلى جانب بوتين وأوتكين.

من جهة أخرى، يبقى مصير يفغيني بريغوجين مجهولا بعد فشل تمرده، وظهور لقطات فيديو يزعم أنها تظهر مداهمة للشرطة على مقر بريغوزين في سانت بطرسبرغ.

وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلامية عن تواجد بريغوجين في بيلاروسيا بعد توسط الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بينه وبين بوتين بعد إعلانه التمرد. في حين سي أن أن أفادت أن الرئيس البلاروسي صرح لها الأسبوع الماضي أن بريغوجين لا يزال في روسيا.