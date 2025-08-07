ماذا وجدت الأجهزة الأمنية في بيت “تيك توكر” مصرية؟

عثرت الأجهزة الأمنية في مصر على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية في منزل ” تيك توكر” شهيرة، انتقلت حياتها سريعا من الفقر إلى الثراء الفاحش.

بلغ وزن الأحراز المضبوطة 2 كجم من الذهب، بقيمة 10 مليون و500 ألف جنيه، وكذلك مبالغ مالية، وبعض الأوراق الخاصة بملكيات لمختلف العقارات.

ووجهت النيابة تهمة غسل الأموال لأم مكة التي ألقي عليها القبض الأسبوع المنصرم، كما وجهت لها تهمة نشر محتوى مسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقرر حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد اصطحبت” التيك توكر “المثيرة للجدل قبل أيام لمعاينة منزلها في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وهو المكان الذي كانت تصور فيه الفيديوهات التي تم رصدها من طرف وزارة الداخلية بعد تقديم عدة بلاغات ضدها.

وفي سياق آخر، كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على زوج أم مكة، في إطار التحقيقات الخاص بواقعة التعدي على علا شوشة المذيعة، بقناة فضائية خلال تصوير حلقة تليفزيونية.

كما اعتدت على طاقم الإعداد وهددتهم بعلاقاتها واستغلت بعض أسماء الفنانين لتهديد المعدين بالقناة لمسح المحتوى على الرغم من أنها أتت لتصوير الحلقة بكامل إرادتها وطلب الموظفين لها الشرطة.

وأضاف المصدر الإعلامي أن السيدة المعروفة باسم” بتاعة الفسيخ” تسببت في تعطيل التصوير لمدة 3 ساعات داخل القناة الفضائية واعتدت على الموظفين بألفاظ خارجة وتم تحرير محضر بالواقعة، بحسب موقع ” القاهرة 24″.