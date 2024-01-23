ماذا يحتاج “نسور قرطاج” للتأهل أمام “أولاد” جنوب إفريقيا؟

أخبار الكان

يخوض منتخب تونس، مساء الأربعاء، مواجهة مصيرية أمام جنوب إفريقيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الخامسة، لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فيفري المقبل.

يتواجد منتخب جنوب إفريقيا بعد الفوز على ناميبيا في المركز الثاني خلف مالي، قبل مواجهته الحاسمة، اليوم، أمام منتخب تونس، متذيل المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة، بينما يتواجد منتخب ناميبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وخسارة وتسجيل هدف واحد وتلقي 4.

ويتصدر المجموعة منتخب مالي برصيد 4 نقاط جمعها من انتصار وتعادل وتسجيل 3 أهداف وتلقي هدف، فيما يتذيل منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة جمعها من هزيمة في الجولة الأولى وتعادل في الثانية وتسجيل هدف وتلقي هدفين.

منتخب تونس، أصبح يملك مصيره بيده في سباق التأهل، فلم يعد أمامه سوى الفوز على جنوب إفريقيا، مع وقوع نتائج تخدمه في مباراة الجولة الأخيرة في مجموعته وقد تمتد إلى باقي المجموعات الأخرى، من أجل العبور لدور ثمن النهائي.

تعادل منتخب “نسور قرطاج” يوم السبت الماضى بهدف لمثله أمام مالي، خلال مباراة جمعت بينهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، وقبلها خسر بشكل مفاجئ على يد ناميبيا بهدف دون رد، ما تسبب في تعقيد موقفه، كونه يملك نقطة وحيدة فقط في بنك رصيده.

يتعيّن على منتخب “النسور” الفوز أمام “بافانا بافانا”، بجانب خسارة ناميبيا أمام مالي بحثا عن بطاقة التأهل، إذ يحتل منتخب تونس المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، خلف جنوب إفريقيا “الوصيف” بـ3 نقاط، ومالي “المتصدر” بـ4 نقاط.

بايرن ميونخ يرسل طاقمه الطبي لعلاج مزراوي المصاب

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني طلب عودة لاعبه الدولي المغربي، نصير مزراوي، إلى مدينة ميونخ لاستكمال علاجه بالجناح الطبي للفريق الألماني.

وذكرت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني يصر على أن يستكمل اللاعب نصير مزراوي علاجه بالجناح الطبي للفريق الألماني، حيث يصر النادي الألماني على إرسال طاقم طبي لمتابعة الحالة الصحية للاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب رفض طلب نادي بايرن ميونخ بمغادرة معسكر المنتخب المغربي، وأصر على البقاء مع منتخب بلاده، كما رفض وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأمر، وكذلك الجامعة المغربية لكرة القدم.

وفي تصريحات سابقة لوليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، فإن مزراوي قد يواصل الغياب عن المباريات القادمة في “الكان”، وهو ما حفز مسؤولي بايرن من أجل السعي لاستعادة اللاعب.

ويغيب مزراوي عن الملاعب منذ مدة بسبب الإصابة، ولم يتواجد مع كتيبة المغرب في المباراة الأولى أمام تنزانيا، التي انتهت بانتصار “أسود الأطلس” (3-0) وكذلك في التعادل ضد الكونغو 1-1.

يتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فيفري المقبل.

المهاجم الوهمي سلاح مدرب منتخب تونس لتعويض غياب الهدّاف

فاجأ مدرب منتخب تونس، جلال القادري، الجماهير بعدم الاعتماد على قلب هجوم صريح في المواجهة أمام مالي، والتي حسمها التعادل (1 – 1)، في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وبعدما تأكدت نهاية مشاركة قلب الهجوم ياسين الخنيسي في البطولة بسبب إصابته، كان يتوقع أن يدفع المدرب بهيثم الجويني أساسياً أو سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك المصري، ولكن القادري فضّل الاعتماد على يوسف المساكني في خطة قلب هجوم وهمي، وغير خطّة تونس إلى 4ـ4ـ2، ليكون من بين أول المنتخبات التي لا تعتمد على قلب هجوم كلاسيكي في النسخة الـ34 من البطولة.

ولجأ القادري إلى هذا الخيار لافتقاد المنتخب التونسي مهاجماً هدّافاً، وهو المركز الذي يسبب أزمات في منتخب تونس، خاصة بعد اعتزال وهبي الخزري منذ مشاركته في كأس العالم الأخيرة في قطر، ورغم أنه منح الفرصة إلى العديد من الأسماء في المباريات الماضية، إلا أنه لم يعثر بعد على اللاعب القادر على صنع الفارق وتسجيل الأهداف، ولهذا، لجأ إلى هذا الخيار في مواجهة منتخب مالي بحثا عن المزيد من الحلول.

وسبق للقادري أن جرّب هذه الخطة في مباريات سابقة، مثل اللقاء أمام مصر ودياً أو في كأس أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون أمام نيجيريا، كما طبّق بعض المدربين السابقين هذا الرسم في بطولات سابقة مثل نسخة 2012 من كأس أمم إفريقيا.

وجرّب الكثير من المدربين في العالم هذا الرسم لأسباب مختلفة، حيث كان لوسيانو سباليتي مدرب نادي روما قد اعتمده من أجل حل مشكلة النجم فرانشيسكو توتي في نادي روما، كما شغل الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الدور مع فريقه السابق نادي برشلونة، وهو تصور تكتيكي يسمح لكل مدرب بأن يدعم خط وسط الميدان بلاعب إضافي على أن يحاول كل لاعب منهم استغلال المساحات.

وربما نجح هذا الرسم التكتيكي نسبياً في لقاء تونس ومالي، بما أن حمزة رفيعة نجح في استغلال قلة تركيز لاعبي مالي وتمكّن من هز شباكهم على غفلة من الدفاع إثر وصوله إلى الكرة قادماً من الخلف.

نحو تغيير منصب المساكني أمام جنوب إفريقيا

بات من المؤكد أن تشهد تشكيلة منتخب تونس، بقيادة المدرب جلال القادري عند مواجهة جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباراة الماضية التي تعادل خلالها “نسور قرطاج” ضد مالي (1 – 1).

ومن المتوقع، حسب موقع “العربي الجديد”، أن يتخلى مدرب منتخب تونس جلال القادري، عن يوسف المساكني كمهاجم أول، وذلك بعدما شارك في هذه الخطة خلال مواجهة مالي، ولم يقدّم المستوى الذي تطلع إليه الجهاز الفني.

ووفقاً لذات المصدر، فإن المساكني ربما سيعود إلى الجناح أو إلى خطة صانع ألعاب، فيما سيعول القادري على سيف الدين الجزيري أو هيثم الجويني في مركز “رأس الحربة”، مع أفضلية نسبية للأول، نظراً لحاجة “نسور قرطاج” للتسجيل عبر مهاجم يملك بنية جسدية جيدة، يمكن أن تساعده على إزعاج دفاعات جنوب إفريقيا.

ولم يتعود المساكني على اللعب كمهاجم خلال أغلب فترات مسيرته، لكن المدرب جلال القادري فضّله على بقية المهاجمين الآخرين، سيف الدين الجزيري وهيثم الجويني، خلال لقاء مالي، خصوصاً وأن طه ياسين الخنيسي غادر مقر إقامة المنتخب التونسي في ساحل العاج، واضطر للعودة إلى تونس، بسبب الإصابة.

“الكاف” يهنئ منتخب نيجيريا بوصوله للمباراة الـ100 في “الكان”

خاض منتخب نيجيريا مباراته رقم 100 في نهائيات كأس أمم إفريقيا بمواجهة غينيا بيساو، مساء أول أمس الاثنين، بملعب “فيليكس أوفوي بواني”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وهنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” “النسور الخضر” بوصولهم للمباراة المئوية في مواجهات الأمم الإفريقية، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” جاء فيها: “نادي المائة يستقبل عضوًا جديدًا، منتخب نيجيريا يلعب مباراته رقم 100 في كأس الأمم الإفريقية، “النسور الخضر” يعرفون طريقهم جيدًا في سماء البطولة”.

الظهور رقم 21 للمنتخب النيجيري في نهائيات أمم إفريقيا، حيث سبق له المشاركة في البطولة في 20 نسخة وحقق اللقب القاري، في ثلاث نسخ سابقة أعوام 1980 على أرضه، 1994 بتونس، و2013 بجنوب إفريقيا.

جمهور كوت ديفوار يقتحم الملعب عقب الهزيمة أمام غينيا الاستوائية

اقتحم عدد من جماهير منتخب كوت ديفوار ملعب “الحسن وتارا”، عقب الهزيمة أمام غينيا الاستوائية في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية وعدم التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

اختتمت منتخبات المجموعة الأولى منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار، ليحجز فريقان مقعديهما في الدور التالي، بينما ينتظر آخر موقفه بين أفضل ثوالث فيما حسم غينيا بيساو رحيله رسميًا عن “الكان”.

وتواجد منتخب غينيا الاستوائية في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وعدم تلقي أي هزيمة وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3.

بينما جاء منتخب نيجيريا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وعدم تلقي أي هزيمة وتسجيل 3 أهداف وتلقي 1.

بينما حلّ منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والخسارة في 2 وتسجيل هدفين وتلقي 5.

بينما تأكّد مغادرة منتخب غينيا بيساو البطولة، بعدما حل في ذيل ترتيب البطولة برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة في 3 مواجهات وتسجيل هدفين وتلقي 7.

جيسوس أوونو أفضل لاعب في مباراة غينيا الاستوائية وكوت ديفوار

اختارت اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” جيسوس أوونو أفضل لاعب في المباراة، التي فاز بها منتخب غينيا الاستوائية ضد كوت ديفوار بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب “الحسن واتارا”، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليًا.

..وموسيس سيمون الأفضل في مباراة نيجيريا وغينيا بيساو

حصد النسر النيجيري موسيس سيمون جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده نيجيريا ضد غينيا بيساو، بعد أدائه القوي مع النسور الخضر حيث قادهم للتأهل إلى دور الـ16 باحتلاله وصافة المجموعة الأولى بفوزه علي غينيا بيساو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الاثنين، على ملعب “فيليكس أوفوي بواني”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وسجل أوبا سانغانتي الهدف الأول للنسور الخضر في الدقيقة الـ36 بالخطأ في مرماه من عمر الشوط الأول.

غينيا الاستوائية تكتب التاريخ في “كان” كوت ديفوار

كتبت غينيا الاستوائية التاريخ في كأس الأمم الإفريقية 2023، بالفوز على كوت ديفوار صاحبة الأرض بنتيجة مهينة.

وواصل منتخب غينيا الاستوائية مفاجآته في كأس أمم إفريقيا بالفوز على كوت ديفوار برباعية نظيفة في الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية، الذي يشارك في أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه بالبطولة، إلى 7 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب نيجيريا المتساوي معه بنفس الرصيد.

وبذلك، يضمن منتخبا غينيا الاستوائية ونيجيريا التأهل إلى دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا، فيما بقي منتخب كوت ديفوار في المركز الثالث بثلاث نقاط، ويقبع منتخب غينيا بيساو في قاع الترتيب بلا نقاط.

وبات المنتخب الإيفواري، الذي توج باللقب عامي 1992 و2015، على مشارف الخروج مبكّرا من الدور الأول للبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2017، حيث تبدو حظوظه ضئيلة في التواجد ضمن أفضل ثوالث بدور المجموعات.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بالدور الأول لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وألحقت غينيا الاستوائية بمنتخب كوت ديفوار أكبر هزيمة له في كأس الأمم الإفريقية، إذ لم يسبق للمنتخب الإيفواري الخسارة في مباراة بالبطولة بفارق 4 أهداف.

وباتت هذه أسوأ هزيمة لكوت ديفوار على أرضها في تاريخها الممتد لـ64 عاما، بالتساوي مع خسارتها بنتيجة 2-6 أمام غانا في مباراة ودية أُجريت في 2 ماي 1971.

فضلا عن ذلك، باتت تلك أكبر هزيمة تتعرض لها الدولة المضيفة على الإطلاق في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.

وتمكنت غينيا الاستوائية من تسجيل 4 أهداف في مباراتين متتاليتين لأول مرة في القرن الحادي والعشرين.

فضلا عن ذلك، أحرزت غينيا الاستوائية 20 هدفًا في كأس الأمم الإفريقية، 50% منها تم توزيعها على الثنائي إيميليو إنسوي (6 أهداف) وخافيير بالبوا (4 أهداف).

وبعدما تمكّن من زيارة شباك كوت ديفوار مرتين، أصبح إيميليو إنسوي الهداف التاريخي لغينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية برصيد ستة أهداف، متفوقا على خافيير بالبوا.

وسجل إنسوي خمسة أهداف خلال مرحلة المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2023، ولا يتفوق عليه في تاريخ البطولة سوى الإيفواري لوران بوكو الذي لعب لمنتخب بلاده في حقبة الستينات والسبعينيات، وذلك حين أحرز سبعة أهداف في نسخة 1970.

غينيا تطالب جماهيرها بتقليل الاحتفالات بعد وفاة 6 أشخاص

طالب الاتحاد الغيني لكرة القدم والمنتخب الجماهير بتخفيف احتفالاتهم، عقب مقتل 6 أشخاص بعد الفوز على غامبيا في الجولة الماضية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخرجت جماهير غينيا للاحتفال في الشوارع بجميع أنحاء البلاد بعد الفوز الذي وضع فريق المدرب كابا دياوارا على حافة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة المقامة في كوت ديفوار.

ونشر الاتحاد الغيني لكرة القدم مقطع فيديو يطلب من المشجعين الاحتفال بمسؤولية أثناء استعدادهم لمواجهة السنغال في الجولة الأخيرة لدور المجموعات أمس الثلاثاء.

وأوضح أمادو مكادغي، مدير الإعلام في الاتحاد الغيني، خلال تصريحات صحفية، قائلا: “المهم هو أن يحتفل مشجعونا والجماهير عامة بطريقة محسوبة للغاية عليهم أن يكونوا حذرين للغاية حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر لأن هدف كرة القدم هو جلب السعادة وعدم ترك العائلات في حزن، ولا نريد أن نحزن على الموتى، لذلك، ندعو الجميع للاحتفال ولكن أن يعتنوا بأنفسهم حتى لا يحدث لهم أي شيء غينيا بلد يتمتع فيه الناس بشغف كبير للغاية بكرة القدم ويستمتعون بها بشكل لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم”.

غانا تودّع “الكان” بتعادل 2- 2 أمام موزمبيق

تعادل منتخب غانا مع نظيره منتخب موزمبيق بنتيجة 2-2، في المواجهة التي جمعتهما سهرة الاثنين على ملعب “الحسن واتارا”، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار .

وسجل غوردان آيو، قائد “النجوم السوداء” الهدفين الأول والثاني لمنتخب غانا من ضربتي جزاء في الدقيقتين الـ15 و70 من عمر المباراة .

بينما سجل جيني الهدف الأول لمنتخب موزمبيق في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع، ثم أضاف مواطنه رينيلدو ماندافا الهدف الثاني في الدقيقة الـ94 من الوقت الضائع.

غانا وموزمبيق

وبهذه النتيجة، ودّع منتخب غانا بطولة كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات حيث حصد نقطتين فقط خلف الرأس الأخضر، المتصدر بـ6 نقاط ثم منتخب مصر الوصيف برصيد 3 نقاط.

وكيل محمد صلاح عبر صفحته الرسمية يؤكد:

الإصابة أخطر مما تعتقدون.. وتحتاج لمدة من 21 – 28 يوما

كشف رامى عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، أن الإصابة التي تعرض لها الفرعون المصري تحتاج من 21 إلى 28 يوما للعلاج.

وقال رامى عباس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة 21-28 يومًا، وليس مباراتين، وأفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية ستكون بعد الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في المملكة المتحدة (لندن) والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه”.

ولأول مرة في تاريخه، تأكّد غياب النجم المصري محمد صلاح قائد “الفراعنة” وليفربول الإنجليزي عن المشاركة مع المنتخب في مباراة بكأس أمم إفريقيا، بعدما شارك في جميع مباريات النسخ الثلاث التي شارك فيها المنتخب بالبطولة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر إصابته بشد في العضلة الخلفية، يستوجب معها خوض فترة تأهيل قبل العودة إلى الملاعب والمشاركة في المباريات.

وبعد تواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب المصري ونظيره في نادي ليفربول الإنجليزي، اتفق الطرفان على سفر النجم المصري إلى إنجلترا لخضوعه إلى العلاج والتأهيل، والعودة بأسرع وقت إلى المنتخب، حال تماثله للشفاء، خاصة أن الأجهزة الطبية الحديثة غير متوافرة بكوت ديفوار، حيث تقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

نجم المنتخب المصري السابق ميدو يوجّه رسالة قاسية للنجم محمد صلاح:

“لا يليق أبداً بتاريخك أن تترك الفريق”

دعا نجم كرة القدم المصرية السابق، أحمد حسام ميدو، أسطورة نادي ليفربول محمد صلاح للتفكير جيّداً قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بعودته إلى إنجلترا، إذ انتشرت أخبار عن تركه لمعسكر منتخب “الفراعنة” في ساحل العاج، بعد تعرضه لإصابة في مباراة جمعتهم بمنتخب غانا.

ووجّه ميدو رسائل قوية لصلاح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، الاثنين، وعبرها أكد ضرورة بقائه مع زملائه في المنتخب المصري ودعمهم إلى غاية نهاية مشوارهم، فكتب: “أتمنى أن يراجع محمد صلاح نفسه ولا يترك الفريق في وسط المشوار”.

وتابع: “أنت كابتن الفريق (يقصد قائده)، لا يليق أبداً بتاريخك أن تترك الفريق وترحل، كلوب يُفكر في مصلحته فقط، عندي أمل كبير أنك ترفض طلب ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب إلى غاية آخر يوم له في البطولة”.

وأشعلت تصريحات المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، الرأي العام الكروي بمصر عندما دعا نجمه المصري للعودة إلى ليفربول لمواصلة عملية العلاج، فيما يواصل الضغط عليه للرجوع في هذه الفترة الحساسة بالنسبة لمنتخب “الفراعنة”.

كما وجّه ميدو رسالة للإعلام المصري لتجاهل صلاح وقضيته في يوم حاسم من مشوار المنتخب، فأضاف: “أرجو من الإعلام المصري عدم الحديث عن صلاح اليوم، قبل المباراة الهامة لمنتخبنا”.

وأكد الهدّاف المصري السابق، أن باقي اللاعبين يستحقون الاعتراف بهم أيضا: “باقي اللاعبين يستحقون منا أن نحترمهم، منتخب مصر يستحق منا أن نحترمه، كل الدعم لمجموعة اللاعبين المتاحين لخوض مباراة الليلة، إن شاء الله، الفوز والتأهل يكونان من نصيبنا في كأس أمم إفريقيا.

وأدت قضية إصابة محمد صلاح لانقسام كبير في الآراء بين داعم للاعب ليفربول ومشكّك في رغبته بمواصلة المشوار الإفريقي مع زملائه، فيما حرص النجم العالمي على التأكيد أنه يحترم آراء الجميع، وأنه سيدعم زملاءه ويشجعهم عندما يغيب عن المباريات.

وجاءت تصريحات كلوب في وقت حسّاس ربما سيتسبّب في مشاكل كبيرة بين لاعبه وجماهير المنتخب المصري، خاصة أن المشجعين انتظروا منه أن يقدم إضافة حقيقية ويقود زملاءه لتحقيق لقب طال انتظاره، في حين ستكشف الساعات المقبلة عن قراره سواء بالبقاء في ساحل العاج أو العودة إلى ليفربول.