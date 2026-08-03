ماذا يحدث عندما تشرب من عبوة ماء منتهية الصلاحية؟

تشير الأبحاث إلى أن التخزين الطويل لعبوات الماء، وتدهور البلاستيك بمرور الوقت قد يزيد من انتقال الجزيئات البلاستيكية أو بعض المركبات الكيميائية إلى المياه.

كما كشفت دراسة كولومبية حديثة عن وجود نحو 240 ألف جزيء بلاستيكي دقيق ومتناه الصغر في لتر واحد من المياه المعبأة، وفقا لموقع nih.

ماذا يحدث للماء بعد انتهاء الصلاحية؟

في معظم الحالات، لا يؤدي شرب كمية صغيرة من الماء من قارورة منتهية الصلاحية إلى تسمم فوري أو أعراض خطيرة.

لكن مع مرور الوقت قد تبدأ العبوة البلاستيكية في التحلل تدريجيا، خاصة إذا تعرضت للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة، ما قد يسمح بانتقال كميات ضئيلة من بعض المركبات الكيميائية أو الجزيئات البلاستيكية الدقيقة إلى الماء، حسب موقع newsinhealth.

دخول جزيئات بلاستيكية دقيقة إلى الجسم

أظهرت دراسات حديثة أن المياه المعبأة قد تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة ومتناهية الصغر، وعندما تتعرض القارورة للحرارة أو التخزين الطويل قد تزداد احتمالات تحرر هذه الجزيئات من العبوة.

وقد تمكن باحثون من رصد مئات الآلاف من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في بعض عينات المياه المعبأة، إلا أن العلماء ما زالوا يدرسون تأثيراتها الصحية طويلة الأمد بشكل كامل، وفقا لموقع nih.

اضطرابات هضمية محتملة

إذا كانت القارورة مخزنة في ظروف سيئة أو تعرضت للتلوث بعد فتحها، فقد تنمو بعض البكتيريا أو الفطريات داخلها.

في هذه الحالة قد يعاني الشخص من أعراض مثل الغثيان أو آلام المعدة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

كما أن الماء الذي يبقى لفترات طويلة في عبوة مفتوحة يكون أكثر عرضة للتلوث مقارنة بالماء الموجود في عبوة محكمة الإغلاق.

تغيّر الطعم والرائحة

من أول العلامات التي قد يلاحظها المستهلك تغيّر مذاق الماء أو ظهور رائحة بلاستيكية خفيفة.

ويحدث ذلك نتيجة تفاعل الماء مع مكونات العبوة أو امتصاصه روائح البيئة المحيطة أثناء التخزين الطويل.

وقد لا يكون هذا التغير خطيرا دائما، لكنه مؤشر على تراجع جودة المنتج مقارنة بحالته الأصلية، حسب موقع niehs.

ماذا لو كانت القارورة محفوظة في سيارة ساخنة؟

تزداد المخاطر عندما تُترك القوارير داخل السيارات أو الأماكن شديدة الحرارة. فالحرارة والأشعة فوق البنفسجية تسرعان من تدهور البلاستيك وتحرر مزيدا من الجزيئات البلاستيكية والمواد الكيميائية إلى الماء.

لذلك ينصح الخبراء بتجنب شرب الماء من القوارير التي بقيت لساعات أو أيام في بيئة حارة جدا، وفق موقع washingtonpost.

كيف تحمي نفسك؟

ـ تحقق دائما من تاريخ الصلاحية قبل الشراء.

ـ تجنب شراء القوارير المخزنة تحت الشمس.

ـ لا تترك عبوات الماء داخل السيارة خلال الصيف.

ـ تخلص من القارورة إذا لاحظت تغيرا في الطعم أو الرائحة أو اللون.

ـ احرص على حفظ المياه المعبأة في مكان بارد وجاف بعيدا عن مصادر الحرارة، بحسب موقع timesofindia.