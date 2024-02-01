ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوز بانتظام؟

يحتوي الجوز على فوائد مذهلة تجعل تناوله بانتظام مهما لحماية الجسم من الأمراض الخطيرة والمزمنة لكونه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، فهو غني بالدهون غير المشبعة المفيدة، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي أظهرت نتائج واعدة في تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب والإدراك والصحة العقلية.

فيما يلي 10فوائد صحية مبنية على أسس علمية للجوز:

غني بمضادات الأكسدة

يعد الجوز مصدرا ممتازا لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار.

يقلل الالتهاب

تساعد العديد من المركبات النباتية والمواد المغذية الموجودة في الجوز في تقليل الالتهاب، وهو السبب الرئيسي في العديد من الحالات المزمنة، كمرض القلب، السكري من النوع الثاني، الزهايمر.

يخفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

قد تقلل مادة البوليفينول الموجودة في الجوز من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا.

مصدر ممتاز للأوميجا 3

يعد الجوز مصدرا جيدا للشكل النباتي لدهون أوميجا 3، مما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع healthline.

تحسين الذاكرة

يحتوي الجوز على نسبة عالية من حمض ألفا لينولينيك، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تلعب دورا مهما في بنية خلايا الدماغ ووظيفتها، وتحسين الذاكرة.

يساعد على منع الاكتئاب

تم ربط أحماض أوميجا 3 الدهنية بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية، فهي ضرورية لصحة الدماغ والوظيفة المناسبة للناقلات العصبية، وهي رسل كيميائية تنظم المزاج والعواطف والصحة العقلية العامة.

نمو الشعر وأظافر صحية

يحتوي الجوز على البيوتين، وهو فيتامين ب الضروري لقوة وصحة الشعر والأظافر، ويمكن أن يسبب نقص البيوتين هشاشة الأظافر وترقق الشعر.

مفيد للبشرة

يساعد تناول الجوز البشرة على أن تبدو أصغر سنا وأكثر صحة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة القوية، وفيتامين هـ.

كما يحتوي الجوز أيضا على معادن مثل الزنك والسيلينيوم، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة الجلد.

تسهيل إدارة الوزن

الجوز هو غذاء كثيف المغذيات، غني بالألياف والبروتين والدهون الصحية، تعمل هذه المكونات على تعزيز الشبع، أي أنها تشعرك بالشبع بعد تناول الطعام.

تعزيز الطاقة

يعتبر الجوز مصدرا رائعا للعناصر الغذائية التي تساعد الجسم على توليد الطاقة، لأنها تحتوي على فيتامينات ب مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وفيتامين ب6، التي تسهل تحويل الغذاء إلى طاقة.

وتشارك هذه الفيتامينات أيضا في عمليات التمثيل الغذائي التي تساعد على تحويل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون إلى طاقة، بحسب ما نشره موقع lifehack.