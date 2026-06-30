ماذا يحدث للطفل عندما يُترك داخل سيارة مغلفة؟

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تتكرر التحذيرات من ترك الأطفال داخل السيارات ولو لدقائق قليلة، فقد تتحول السيارة المتوقفة إلى بيئة شديدة الخطورة خلال وقت قصير.

وتشير بيانات الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية إلى أن أكثر من ألف طفل فقدوا حياتهم بسبب ضربة الحرارة داخل المركبات خلال العقود الأخيرة، وفقا لموقع nhtsa.

لماذا يعد الأطفال أكثر عرضة للخطر؟

يؤكد الخبراء أن جسم الطفل يسخن بمعدل أسرع بثلاث إلى خمس مرات من جسم البالغ، ما يجعل ارتفاع الحرارة داخل السيارة خطرا قاتلا خلال فترة قصيرة.

كما أن فتح النوافذ جزئيا أو ركن السيارة في الظل لا يوفر حماية كافية.

كيف يحدث النسيان؟

قد يعتقد البعض أن نسيان طفل داخل السيارة أمر مستحيل، لكن الدراسات والحوادث الواقعية تشير إلى أن الإرهاق، وقلة النوم، والتوتر، أو تغيير الروتين اليومي قد تؤدي إلى أخطاء في الذاكرة تجعل الشخص يعتقد أنه أوصل الطفل إلى الحضانة أو المنزل بينما لا يزال في المقعد الخلفي، حسب موقع thesun.

ما الذي يحدث للطفل عندما يُترك داخل السيارة؟

ارتفاع سريع في حرارة الجسم

تبدأ حرارة الجسم بالارتفاع تدريجيا

يفقد الجسم قدرته على التخلص من الحرارة عبر التعرق والتبريد الطبيعي.

الجفاف الشديد

يفقد الطفل السوائل بسرعة.

يشعر بعطش شديد وضعف ودوار.

تسارع ضربات القلب والتنفس

يحاول الجسم تبريد نفسه وزيادة وصول الأكسجين إلى الأعضاء.

يزداد العبء على القلب والدورة الدموية.

ضربة الحرارة

عندما تتجاوز حرارة الجسم الأساسية نحو 40 درجة مئوية، تبدأ الحالة الطبية الطارئة المعروفة بضربة الحرارة.

تأثر الدماغ والأعضاء الحيوية

اضطراب الوعي.

تشوش أو هذيان.

تشنجات.

تورم في الدماغ.

فشل أعضاء حيوية مثل الكبد والكليتين والقلب.

فقدان الوعي ثم الوفاة

إذا استمر التعرض للحرارة قد يدخل الطفل في غيبوبة.

يمكن أن تحدث الوفاة عندما تصل حرارة الجسم إلى مستويات مرتفعة جدا.

مصدر مختلف تماما

يحسب الخبراء، فإن ضربة الحرارة عند الأطفال قد تترافق مع:

غثيان وقيء.

صداع شديد.

دوخة وإغماء.

تشنجات.

غيبوبة.

الوفاة إذا لم يتم التدخل سريعا، بحسب موقعtc.canada.

حقيقة قد لا يعرفها كثيرون

حتى لو كانت درجة الحرارة الخارجية معتدلة نسبيا، يمكن أن ترتفع حرارة السيارة المغلقة إلى مستويات خطيرة خلال أقل من نصف ساعة، لأن السيارة تعمل كبيت زجاجي يحتجز الحرارة، وفق موقع health.clevelandclinic.

إجراءات وقائية مهمة

– اجعل النظر إلى المقاعد الخلفية عادة ثابتة قبل إغلاق السيارة ومغادرتها، حتى عندما تكون متأكدًا من أنك بمفردك.

– ينصح خبراء السلامة بوضع الهاتف أو الحقيبة أو المفاتيح أو أي غرض لا يمكن مغادرة المكان بدونه في المقعد الخلفي بجوار الطفل. عند الحاجة إلى هذا الغرض ستضطر للنظر إلى الخلف.

– يمكن ضبط منبه على الهاتف أو تقويم إلكتروني يذكرك بإنزال الطفل في وجهته المعتادة.

– اطلب من الحضانة أو المدرسة الاتصال بك فورا إذا لم يصل الطفل في الوقت المعتاد. هذه الخطوة البسيطة أنقذت العديد من الأطفال حول العالم.

– ينصح بعض المختصين بوضع دمية أو لعبة محشوة في المقعد الأمامي عندما يكون الطفل في الخلف، لتكون تذكيرا بصريا مستمرا.

– أصبحت بعض السيارات الحديثة مزودة بأنظمة تنبيه للمقاعد الخلفية أو أجهزة استشعار تكشف وجود طفل بعد إيقاف السيارة. كما يجري تطوير تقنيات أكثر دقة للكشف عن الأطفال داخل المركبات.

– بعض الأطفال يدخلون السيارات المتوقفة للعب ثم يعجزون عن الخروج منها. لذلك يجب إغلاق السيارة والاحتفاظ بالمفاتيح بعيدا عن متناول الأطفال، حسب موقع reddit.

ماذا تفعل إذا شاهدت طفلا داخل سيارة مغلقة؟

اتصل بخدمات الطوارئ فورا.

حاول التأكد من حالة الطفل.

إذا ظهرت عليه علامات الخطر الشديد أو فقدان الوعي، يجب التدخل السريع لإخراجه وفق القوانين المحلية المعمول بها، وفق موقع nhtsa.