ماذا يحدث لموقع وتطبيقات فيسبوك وإنستغرام؟

لم يتمكن مستخدمو مواقع وتطبيقات شركة “ميتا”، على غرار فيسبوك وإنستغرام، من الولوج إلى حساباتهم مساء الثلاثاء، فيما يبدو عطلا تقنيا عالميا.

حيث أبلغ الآلاف من المستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم، عن إغلاق حساباتهم على فيسبوك وإنستغرام وحتى ماسنجر، بشكل مفاجئ. مع عدم قدرتهم على دخولها من جديد.

وكالمعتاد، أصبح العطل الذي أصاب منصات “ميتا” مصدرا للمنشورات الساخرة. حول الهجرة الجماعية لمستخدميها إلى منصة “إكس”، للتأكد من أن “الأمر يتعلق بمشكلة عامة، وأنهم لم يتعرضوا للاختراق”.

ومثلما كان متوقّعا، لم يفوّت مالك منصة “إكس” إيلون ماسك، الفرصة للتندّر على “ميتا”. حيث قال في منشور قصير:”إذا كنتم تقرؤون هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل بشكل جيّد”.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

وفي أول تصريح من شركة “ميتا”، حول هذه المشكلة، قال المتحدث باسم الشركة أندي ستون عبر “إكس”:”نحن ندرك أن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. ونعمل على حلّ هذا الآن”.

We’re aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024