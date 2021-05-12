ماذا يعرف الأمريكيون عن الجزائر؟

صحيفة نيويورك تايمز استطلعت آراءهم

استطلعت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، في مسابقتها الجغرافية “بلد الأسبوع” مدى معرفة الشعب الأمريكي للجزائر.

وأوردت الصحيفة جملة من الأسئلة في مختلف المجالات مع وضع الخيارات، مشيرة في آخر كل سؤال إلى نسبة الذين أجابوا بشكل صحيح.

المسابقة بدأت بوضع خارطة الجزائر وسط دول أخرى والمطلوب هو الضغط عليها لمعرفة إن كان الأمريكيون يستطيعون تحديدها بشكل دقيق.

وأفادت الصحيفة أن 95 بالمئة أجابوا بشكل صحيح وتمكنوا من تحديد الخارطة.

عن المنطقة التاريخية في قلب العاصمة التي كانت موطنا للقراصنة ومقاتلي الحرية، أجاب 90 ٪ بأنها القصبة، فيما أجاب 93 بالمئة بأن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية طوال 132 سنة.

في الجانب الاقتصادي أجاب 49 بالمئة من الأمريكان أن الجزائر هي عاشر أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وتمتلك ثاني أكبر جيش في إفريقيا.

وقال 76 بالمئة أن مولودية الجزائر تأسست قبل 100 عام وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتاريخ البلاد وسياستها.

هذا ووضعت الصحيفة معلومات إضافية عن الجزائر لمن يحب الاطلاع أكثر على تاريخها وحاضرها.