ماذا يفعل اللاعب مع إدارة النادي إذا لم يقبض أجرته؟

يُمكن للاعبي البطولة الوطنية الذين لم يستلموا مستحقاتهم المالية، فسخ العقود بِطريقة أُحادية والإنتقال إلى فرق أخرى.

جاء ذلك ضمن مراسلة وجّهها اتحاد الكرة الجزائري إلى رابطة اللعبة المحترفة، في شكل تذكير. عِلما أن سوق الانتقالات الصيفية الحالية رُفع ستارها في الفاتح من جويلية الماضي، ويُسدل في الـ 31 من أوت الحالي.

وهكذا لن تُسجّل رابطة الكرة المحترفة لاعبا في قائمة النادي، إذا لم يكن قد استلم مستحقاته المالية. وبِعبارة أُخرى، إذا لم يقبض اللاعب أجور شهرَين على الأكثر، فلن يحق لِناديه توظيفه في الموسم الجديد، ويمكن للمعني بِالأمر التعاقد مع فريق آخر.

لكن اتحاد الكرة الجزائري اشترط أيضا على اللاعب أن يُوجّه إشعارا كتابيا إلى ناديه، يُعلمه بِعدم نيل مستحقاته المالية، مع منحه مهلة 15 يوما. وإذا بقيت الأبواب موصدة، يلجأ اللاعب إلى لجنة فضّ المنازعات لِاسترداد حقوقه.

ويُريد اتحاد الكرة الجزائري تنبيه أندية البطولة إلى ضرورة الوفاء بِالتزاماتها المالية، وعدم ترك “الفاف” تدفع الفاتورة بِالنيابة.