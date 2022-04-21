ماذا يفعل مراد مغني حاليا؟

يُصنّف الجمهور الجزائري اللاعب مراد مغني ضمن خانة أحسن مَن مثّلوا ألوان “محاربي الصّحراء”، رغم خوضه تسع مقابلات دولية فقط.

وكان يُمكن لِمراد مغني الذّهاب بعيدا في مشواره الكروي، غير أن إصابة خطيرة في الرّكبة بعد نهايات كأس أمم إفريقيا 2010، بدّدت هذا الطموح.

وقال مراد مغني إنه يملك مطعما يُعيل به أسرته الصغيرة، يقع في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. وذلك في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “واست فرانس”، نشرت تفاصيلها، الخميس.

وأضاف صانع ألعاب نادي لاتسيو الإيطالي سابقا، قائلا إنه ما زال يُمارس رياضة كرة القدم في أوقات الفراغ، حيث ينشط في نادي جمعية شون AS Champs Football، لكن الكرة التي تُلعب داخل القاعة.

وعاد مراد مغني (38 سنة) بِذاكرته إلى الوراء، وقال إنه في بداية مشواره الكروي، وخلال العطل الصيفية، كان يعود رفقة أهله إلى الجزائر. مُشيرا إلى أن أحد أقاربه أحضر له شريط فيديو، يُبرز أمتع وأجمل اللقطات الفنية الإستعراضية التي كان ينسجها المهاجم رفيق صايفي، “كان (صايفي) كلّما يقوم بِحركة فنية شيّقة، ينهض المتفرّجون في المدرجات ويهتفون بِحياته! أنا أعشق هذا النّوع من الإبداع الكروي”، يقول مغني مُعجبا.