ماذا يمكن أن يضيفه لاعب البوندسليغا “وايزر” للمنتخب الجزائري؟

لم يتلق أي بطاقة حمراء وسجل 33 هدفا في 11 موسما كرويا

إفلاس الدوري الجزائري، وضرورة إقحام دماء جديدة ومتميزة للخضر، في نسخة ما بعد مونديال قطر، هو الذي جعل الأسماء المتواجدة خارج الوطن، تتهاطل في صورة لاعب فريق فيردير بريمن الألماني ميتشال وايزر، الذي بدأ الحديث عن إمكانية انضمامه إلى المنتخب الجزائري، ليس خلال مارس الحالي وإنما في مواعيد لاحقة، في منصب مدافع أيمن وهو المنصب الذي فشل الخضر فيه..

في محاولة إيجاد لاعب يعوّض يوسف عطال المتواجد باستمرار في العيادة، خاصة أن كل اللاعبين الذين تم تجريبهم في هذا المنصب خيبوا ومنهم حلايمية وبن عيادة ومهدي زفان، وقد يكون الخيار في اللاعب القادم من البوندسليغا في قريب المواعيد، بالرغم من أنه في 21 أفريل القادم سيبلغ من العمر 29 سنة بمعنى أنه سيتجاوز سن الثانية والثلاثين في مونديال 2026.

ولا يشكل هذا اللاعب الألماني استثناء في المنتخب الوطني الذي لعب له عدد من اللاعبين من أمهات جزائريات وأب أجنبي، ومنهم رايس مبولحي وسفير تايدر وكادامورو ومؤخرا إسماعيل بن ناصر، المنتشي ببلوغه مع فريقه الميلان دور ربع النهائي من رابطة أبطال أوروبا.

الوافد المحتمل من ألمانيا، هو من مواليد 21 أفريل 1994، من ميزاته أنه لم يتلق في حياته أي بطاقة حمراء، سواء مباشرة أو من البطاقة الصفراء الثانية، وهي ظاهرة نادرة في العالم إذا تعلق الأمر، بمدافع مهنته هي توقيف المهاجمين والاحتكاك بهم، وفي هذا الموسم الكروي الذي لعب فيه 1662 دقيقة وسجل هدفا وحيدا، تلقى خمس بطاقات صفراء، ويعتبر من أحسن مواسمه من حيث المشاركة باستمرار في دوري قوي وفيه انضباط تكتيكي جاد، كما أن اللاعب يسجل القليل من الأهداف في كل موسم ومنذ أن احترف الكرة ما بين الرديف والفريق الأول خلال رحلاته في قلب ألمانيا دون غيرها، سجل 33 هدفا.

وقدم ويزر إلى ناديه الحالي من بيارن ليفركوزن، حيث أمضى ثلاثة مواسم هناك كان أولها ثريا بمشاركة فاقت الألفي دقيقة ولكنه هٌمش بعد ذلك فقرر الرحيل ليتواجد للموسم الثاني مع فريقه الحالي القابع في المركز الـ11 في الدوري الألماني بفارق 19 نقطة عن الرائد بيارن ميونيخ، وهو الرائد الذي لعب له ويزر صغيرا في سن العشرين وشارك حينها في مباراتين كأساسي وكان ضمن تعداد البيارن في هذا السن مع ليفاندوفسكي والحارس نوير والمهاجمين روبن وريبيري، الفائز بكأس ودوري ألمانيا وحتى بكأس العالم للأندية التي لعبت في المغرب.

يشغل وايزر منصب مدافع أيمن في فريق يلعب خطة ثلاثة، خمسة، إثنين، بمعنى أنه مشارك قوي وفعال في الهجوم، مما سمح له بتقديم كرات سانحة كثيرة لزملائه، ومع ذلك فإن بدايات اللاعب كانت أحسن، عندما شارك في مونديالات الشباب أولا في صربيا مع منتخب أقل من 17 سنة، وثانيا في بولونيا مع منتخب أقل من 21 سنة، لينطفئ نجمه ويحوّل إلى لاعب عادي، في فرق عادية، ولكن في دوري ألماني قوي جدا.