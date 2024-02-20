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رياضة

ماذا يُريد المدرّب بيزيرو؟

الشروق الرياضي
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ماذا يُريد المدرّب بيزيرو؟
ح.م
جوزي بيزيرو.

ما زال التقني البرتغالي جوزي بيزيرو لم يحسم أمر مستقبله المهني بعد، حيث تنقضي مدّة عقده مع منتخب نيجيريا عند نهاية شهر فيفري الحالي.

وتردّد اسم بيزيرو ضمن لائحة قصيرة لِتقنيين، مُرشّحين لِتدريب المنتخب الوطني الجزائري خلفا لِجمال بلماضي.

وقال قائد منتخب نيجيريا ويليام تروست إيكونغ: “سألت المدرب جوزي بيزيرو بعد نهاية البطولة الإفريقية بِكوت ديفوار، لِمعرفة رأيه إن كان سيُجدّد العقد مع منتخبنا الوطني النيجيري أو العكس، ووعدني بِأنه سيردّ عليّ في الوقت المناسب. ما زالت لِحدّ الآن أنتظر الردّ”.

ونال المدافع إيكونغ تحت إمرة المدرّب بيزيرو، لقب أفضل لاعب في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وأضاف ويليام تروست إيكونغ في أحدث تصريحات أدلى بها لِقناة “سي آن آن” الأمريكية، أنه لمس لدى زملائه في المنتخب رغبة جامحة في أن يستمرّ المدرّب بيزيرو في عمله بِالجهاز الفني.

ويعتقد ويليام تروست إيكونغ أن بلوغ النّهائي الإفريقي 2024، بِمثابة أرضية صلبة يبني على أساسها المدرب جوزي بيزيرو النجاحات المستقبلية لِمنتخب نيجيريا، إن وافق على تمديد العقد.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة “أون جول نيجيريا”، الثلاثاء، أن اتحاد الكرة المحلّي عرض على المدرب جوزي بيزيرو أجرة شهرية قيمتها 280 ألف أورو، من أجل تمديد العقد.

وتوقّع المصدر أن يُوافق التقني البرتغالي على المُقترح، ويُواصل مهامه على رأس العارضة الفنية لِمنتخب “النّسور الممتازة”.

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