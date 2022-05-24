ماذا يُريد عوار من الجزائريين بِهذه الصورة؟

نشر اللاعب الدولي الفرنسي حسام عوار، الثلاثاء، صورة مثيرة للجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وتُظهر الصورة مسجدا جزائريا، يُرجّح أنه يقع في مدينة وهران، حيث يقضي حسام عوار هناك عطلته الصيفية، بعد إسدال ستار الموسم الرياضي.

والظّاهر أن صانع ألعاب فريق أولمبيك ليون يُغازل الجمهور الجزائري، ويعتذر إليه، بعد تفضيله في تاريخ سابق لـ “الديكة” على “محاربي الصّحراء”. كما أن الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان استغنى عنه في المقابلات الأربع التي تنتظر فريق “الزرق”، خلال النصف الأوّل من شهر جوان المقبل، بِرسم منافسة دوري الأمم الأوروبية.

ولعب حسام عوار (23 سنة) مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنسا، وحملت طابعا ودّيا ضد أوكرانيا في أكتوبر 2020. فهل يُمنّي هذا اللاعب النّفس بِارتداء زيّ “الخضر”؟ خاصة وأن لوائح “الفيفا” لا تمنعه من ذلك، لأنها تشترط المقابلات الرّسمية.