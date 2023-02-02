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رياضة

ماذا يُريد “غويري” هذه المرّة؟

علي بهلولي
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ماذا يُريد “غويري” هذه المرّة؟
ح.م
أمين غويري بِزيّ نادي ران الفرنسي.

عاد اللاعب الجزائري المُغترب أمين غويري لِيُثير الجدل مرّة أخرى، بِخصوص المنتخب الذي يُفضّله.

وكان غويري قد نفى إجراءه اتّصالات مع الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، لِارتداء زيّ “الخضر”. وذلك في ردّه على سؤال في مؤتمر صحفي نشّطه مُؤخّرا، يدور حول هذا الموضوع.

غير أن غويري قال في أحدث ظهور إعلامي له عبر قناة “آر تي آل” الفرنسية: “أنا فخور بِجذوري الجزائرية. أبي وُلد هناك. وأيضا عائلتي الكبيرة تُقيم هناك”.

وسبق للمهاجم غويري ارتداء زيّ منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى، لكنه لم يلعب في صفوف أكابر “الدّيكة”. وبِالتالي تسمح له لوائح “الفيفا” بِتمثيل ألوان الفريق الوطني الجزائري، وطبعا إن رغب في ذلك.

ويرتبط غويري (23 سنة في الـ 16 من فيفري الحالي) مع نادي ران الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2027.

وخاض أمين غويري 19 مباراة أساسيا مع فريقه ران هذا الموسم، لها صلة بِبطولة فرنسا والدوري الأوروبي. وسجّل 10 أهداف، كما وزّع 3 تمريرات حاسمة.

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