علي بهلولي
ماذا يُريد مُحَاوِرُ بولبينة؟
ح.م
عادل بولبينة بِزيّ نادي الدحيل القطري.

أدلى الدولي الجزائري عادل بولبينة، الأحد، بِانطباعات صحفية لِموقع ناديه الجديد الدحيل القطري، تخلّلتها تصريحات بدا فيها وأن هذا اللاعب “الغِرَّ” دُفِع إليها دفعا، أو أُريد لها أن تُثير الجدل.

وكان المهاجم بولبينة قد ترك نادي البارادو في الأيّام القليلة الماضية، وانتقل إلى فريق الدحيل لِمدّة 5 مواسم. علما أن النادي القطري يُدرّبه الناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

ولعلّ أوّل ما لفت الانتباه في تصريحات هدّاف البطولة الوطنية للموسم المُنقضي (20 هدفا)، هو معاكسة الجمهور الجزائري، بِتفضيله للوجهة الخليجية، بدلا من الاحتراف في أوروبا، لمّا قال: “الجمهور الجزائري كان يفضل انتقالي إلى أوروبا ولكنني فضلت الدحيل”.

وبعد أن تفّهه، راح بولبينة – أو بِالأحرى محاوِرُه – يستغيثان بِالجمهور بِالجزائري! للضغط على الناخب الوطني الحالي فلاديمير بيتكوفيتش، من أجل جلبه إلى صفوف “محاربي الصحراء”، وقال: “الجمهور الجزائري طالب كثيرا بتواجدي ضمن صفوف الفريق الأول”، في إشارة إلى “الخضر”.

أمر ثالث يُشبه اللّغز، هو اعتزاز بولبينة بِارتداء القميص رقم “7” تيمّنا بِأسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، رغم أن مواطنه وقائد “الخضر” رياض محرز اشتهر بِحمل هذا الرّقم. وكأنّ بولبينة (أو سائله) يستفزّان محرز، بِاعتباره قائدا ولم يضغط على بيتكوفيتش لِجلب لاعب البارادو إلى أكابر المنتخب الوطني. علما أن وسيلة إعلامية قطرية أُخرى حاورت بولبينة في الأيّام القليلة الماضية، وطرحت عليه سؤالا “شعبويا” مقرفا ومثيلا، فحواه المفاضلة بين بلايلي ومحرز!؟

ما زال عادل بولبينة فتيًّا (22 سنة)، وحديث العهد بِالتجارب الرياضية خارج الوطن، وقد وقع في فخّ أسئلة غير إعلامية، وتبحث عن الصدى الشعبوي في مواقع التواصل الاجتماعي.

ثمّ.. لا يملك لاعبونا مستشارين إعلاميين حتى ولو اكتنزوا أموال قارون، فيما عكست الجهة الخليجية التي حاورت عادل بولبينة الميل المرضي لِبعض الدوائر الإعلامية العربية وماهي بِالعربية إلى إذكاء جذوة التصادم، والنّبش في ما يُفرّق أكثر ممّا يجمع… والتفرّج فوق سنام النّاقة على “تناطح الكباش” في العالم الافتراضي.

التعليقات
2
  • Nermal

    Un débile, il est tout content de nous dire qu'il a deja enterré sa carrière.

    0
  • Nermal

    Il faut oublier et bannir tout les joueurs du Golfe. Regarder Al nassr et ses millions incapable de barre une équipe de 2e division espagnole Almeria Et vous voulez nous convaincre que le niveau du football du Golfe est relevant ?

    0

