ماذا يُعاني آدم الوناس بِالضّبط؟

يظهر أن اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس متوسّط ميدان هجوم فريق ليل الفرنسي، ينام على إصابة ويستيقظ على أخرى!

وغاب آدم الوناس مساء السبت عن مباراة فريقه ليل والمُضيّف نادي رامس، بِرسم الجولة الـ 34 من عمر البطولة الفرنسية.

ويشكو الدولي الجزائري إصابة على مستوى الفخذ، أبعدته عن المشاركة في هذه المباراة.

وكان آدم الوناس قد تعرّض لِإصابة عضلية في مطلع أفريل الماضي، وخضع بعدها للعلاج وغاب عن المنافسات الرّسمية، حتى تاريخ الـ 29 من الشهر ذاته، لمّا شارك بديلا في مباراة البطولة أمام الزّائر نادي أجاكسيو. ثم في ظرف وجيز، سقط مُجدّدا في مطبّ الإصابة.

وارتفع عدد إصابات آدم الوناس إلى رقم “5” هذا الموسم، غيّبته الأربع الأولى منها عن الميادين لِمدّة 86 يوما، و15 مباراة، بِاحتساب مواجهة رامس.

وتضمّ صفوف المنتخب الوطني الجزائري الذي أحرز كأس أمم إفريقيا 2019، ثلاثة لاعبين ما زالوا رهينة الإصابات، وهم: آدم الوناس، والمدافعان يوسف عطال (نيس الفرنسي) ومحمد فارس (لاتسيو الإيطالي).