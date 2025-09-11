ماذا يُعاني غويري؟ مدرب مرسيليا يُوضّح

قدّم مدرب فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي روبيرتو دي زيربي توضيحات، بِشأن الوجه الشاحب للاعب الدولي الجزائري أمين غويري عند انطلاقة الموسم الجديد.

ولعب المهاجم غويري مقابلتَين على مستوى النادي (الثالثة تابعها من دكة البدلاء)، ومواجهتَين مع المنتخب الوطني الجزائري، ولم يتمكّن من هزّ الشباك. والأسوأ من ذلك، كان مروره باهتا، عكس المردود الباهر الذي كشف عنه في النصف الأخير من الموسم الماضي.

وقال المدرب دي زيربي في مؤتمر صحفي نشّطه بعد ظهيرة الخميس، إنه لا يعتقد أن لاعبه غويري يُعاني من مشكل ذهني وعائق نفسي. وأوضح أنه تحدّث مع الدولي الجزائري عشية انتداب المهاجم الغابوني المخضرم بيير إيميريك أوباميونغ، وأكد له أنه سيبقى لاعبا أساسيا.

وأضاف مدرب فريق مرسيليا أن غويري يُعاني بدنيا، وقد لاحظ ذلك في المعسكر الإعدادي بِهولندا الذي سبق انطلاقة البطولة الفرنسية.

وختم روبيرتو دي زيربي يقول إن أمين غويري لاعب مهمّ لِفريق مرسيليا، الذي تنتظره استحقاقات كبيرة أبرزها رابطة أبطال أوروبا.

ويُواجه أمين غويري وفريقه أولمبيك مرسيليا الضيف نادي لوريون هذا الجمعة، بِرسم الجولة الرابعة من عمر البطولة الفرنسية.