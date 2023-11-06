مارتينيز يرتكب خطأ فادحا بعد أيام من تتويجه بجائزة أفضل حارس في العالم (فيديو)

ارتكب الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، خطأ فادحا خلال لقاء فريقه أستون فيلا ضد مضيفه نوتنغهام فورست، في إطار الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الخطأ الفادح لمارتينيز بعد تتويجه الاثنين الماضي بجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم خلال مراسم حفل ‏مجلة “فرانس فوتبول”.

🎥 “أفضل حارس في العالم” إميليانو مارتينيز يتلقى هدفا “كوميديا” بعد خطأ فادح في مباراة #أستون_فيلا ونوتينغهام فوريست 🙃#الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/WubZQEOrdB — HyzrSport.com (@hyzr_711) November 5, 2023

وتقدم نوتنغهام بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة سجله النيجيري أولا إينا، ليضع الضيوف في موقف صعب مع بداية اللقاء.

وعقّد مارتينيز من مهمة فريقه، بتسببه في استقبال شباكه للهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد أن تعامل الحارس الأرجنتيني بشكل غريب مع تسديدة لمهاجم نوتنغهام، ريل مانغالا.

وسدد ريل مانغالا الكرة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها مارتينيز بالفعل، قبل أن ترتد مرة أخرى من يده لتدخل مرماه.