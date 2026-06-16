مارسيلو بييلسا.. تواضعُ “الأستاذِ”

استهجن الناخب الوطني الأوروغواياني مارسيلو بييلسا الانتقادات السّاخرة التي طالته، بِسبب صورة التقطت له.

وتلتقط “الفيفا” صورا تذكارية للاعبي كل منتخب يشارك في كأس العالم، فضلا عن مدربي هذه الفرق.

وظهر التقني الأرجنتيني مارسيلو بييلسا في صورة رجل مطأطئ الرأس، وكأنه خجول! وهو ما أشعل التعليقات السّاخرة لدى جماهير منتخب الأوروغواي، ومتابعي المونديال بِصفة عامة.

وفي أحدث مؤتمر صحفي نشّطه، قال المدرب بييلسا: “لستُ مضطرّا لِتبرير أي شيء. لقد التقطوا لي الصورة بهذه الطريقة. أنا لستُ عارض أزياء. كنتُ أواجه المصوّرين، وهكذا التقطوا الصورة. الآن عليّ أن أشرح لماذا لم أكن أنظر إليهم في تلك اللحظة؟ لا أدري، الأمور لا تتطلّب الاعتذار”.

وأضاف المدرب البالغ من العمر 70 سنة، كما نقلته على لسانه صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لستُ مضطرّا لِتبرير عدم نظرتي إلى الأشخاص الذين أتحدّث إليهم. أعتقد أن هناك حدّا لما يجب شرحه. إذا كان شخص ما يرتدي نظّارة، فهو يرتديها. إذا نظر للأعلى أو للأسفل… هل كل هذا يحتاج حقّا إلى شرح بهذه التفاصيل؟”.

في الواقع، مارسيلو بييلسا مثل زين الدين زيدان وكريستيان غوركوف، وغيرهم. الذين يتّسمون بأنهم شخصيات لا تتباهى أمام الأضواء.

.. ويوم الفتح المبين، دخل سيّد الأنام (عليه الصّلاة والسّلام) مكّة المكّرمة فوق دابّته مطأطئ الرّأس، تواضعا لله.