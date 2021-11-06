مارسيليا الفرنسي نادم على تضييع صفقة زرقان

لم يحفظ درس محرز

يبدو أن نادي مارسيليا الفرنسي لم يتعلم الدرس جيدا، بعد أن فرط خلال وقت سابق في فرصة التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز.

وقال مهدي بيات المدير العام لنادي شارل لوروا ورئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إن مارسيليا كرر سيناريو محرز مع مواطنه آدم زرقان خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأوضح في تصريحات لصحف بلجيكية قائلا: “مارسيليا وكذلك نيس طلبا التعاقد مع اللاعب، لكنهما فضلا التريث قليلا، بسبب عدم ثقة مسؤولي الناديين بنجاح اللاعب أوروبيا”، وأضاف: “كانوا ينتظرون أن يثبت اللاعب نفسه، خاصة أن مطالب بارادو الجزائري (ناديه السابق)، كانت مرتفعة بالنسبة لهم”، واستدرك بقوله: “لكننا من جانبنا فضلنا منح اللاعب الفرصة ولم نندم على ذلك مطلقا، وكانت علاقتي جيدة برئيس النادي، الذي سهل علينا كثيرا عملية ضمه”

واختتم: “الجميع منبهر حاليا بالمستوى الذي يقدمه زرقان، والذي أصبح أساسيا في تشكيلة الفريق، ويبهر كافة المتابعين بمستوياته المتميزة”.