مارسيليا الفرنسي يجهز لضم ماندي في “الميركاتو” الحالي

عرض على ناديه الإسباني فياريال 8 ملايين أورو

قالت تقارير إعلامية فرنسية، إن نادي أولمبيك مارسيليا المحلي وضع مدافع المنتخب الوطني عيسى ماندي ضمن اهتماماته تحسبا لضمه خلال فترة سوق التحويلات الشتوية الحالي، حيث ينوي مارسيليا تقديم عرض لنادي فياريال الإسباني، الذي يلعب له ماندي حاليا، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، مقابل 8 ملايين أورو، وذلك حسبما كشف عنه موقع “لوم دي ماتش” الفرنسي.

ووفقا لنفس الموقع الفرنسي، فإن نادي أولمبيك مارسيليا يخطط لتقديم عرض لنادي فياريال للتعاقد مع ماندي على سبيل الإعارة لفترة 6 أشهر، مع أفضلية الشراء نظير دفع مبلغ 8 ملايين أورو.

يشار أن تقارير فرنسية مماثلة كانت قد ربطت اسم “نجم” المنتخب الوطني يوسف بلايلي بنادي مارسيليا أيضا في وقت سابق، بعدما فسخ عقده مع نادي قطر القطري، خصوصا عقب المستوى الرائع الذي أبانه اللاعب خلال كأس العرب الأخيرة التي احتضنها قطر، غير أن عوائق إدارية حالت دون تحويل ابن وهران إلى نادي الجنوب الفرنسي، وأجهضت المفاوضات قبل انطلاقها.

يشار أن عيسى ماندي كان قد تواجد ضمن قائمة أفضل اللاعبين لسنة 2021 التي أعدها موقع “صوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، وذلك بعدما تألق ماندي بشكل ملفت مع فريق السابق ريال بيتيس قبل تحويله إلى فياريال، رغم تقديمه لعروض باهتة بألوان الأخير، علما أن ماندي كان قد نال 7 من 10، وهو رقم اعتبره الوسيلة الإعلامية جيدا بالنسبة لمدافع ينشط في البطولة الإسبانية.

جدير بذكره، أن عيسى ماندي سيكون أخر الملتحقين بتربص المنتخب الوطني المقام في قطر، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون بداية من الأحد المقبل، علما أن وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، كانت قد أكدت في وقت سابق أنه بإمكان نادي فياريال الاعتماد على لاعبيه الدوليين الأفارقة، ومن بينهم عيسى ماندي، في مباراته المقبلة على ميدانه المقررة اليوم أمام نادي ليفانتي لحساب الجولة 19 من البطولة المحلية.