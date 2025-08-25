-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مارسيليا في مفاوضات لضم لاعب وسط ريال مدريد

عمر سلامي
  • 261
  • 0
مارسيليا في مفاوضات لضم لاعب وسط ريال مدريد
ح.م
داني سيبايوس خلال تدريبات نادي ريال مدريبات

دخل نادي مارسيليا الفرنسي في مفاوضات من أجل الحصول على خدمات، متوسط ميدان ريال مدريد، داني سيبايوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب خبير الانتقالات، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، على حسابه بشبكة “إكس”: “يضع أولمبيك مارسيليا داني سيبايوس كهدف رئيسي لتدعيم خط الوسط هذا الصيف”.

وأضاف: “جرت محادثات أولية بين النادي الفرنسي وريال مدريد، ورغم أن الصفقة ليست سهلة، إلا أن مارسيليا يحاول إتمامها”.

وتابع خبير الانتقالات: “يتم حالياً مناقشة خيار إعارة داني سيبايوس إلى مارسيليا مع وضع بند بأحقية الشراء”.

وأكد رومانو أن أولمبيك مارسيليا تواصل أيضًا مع وكيل سيبايوس بشأن الشروط الشخصية.
وكان سيبايوس، قد نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة عقب مواجهة ريال أوفيدو، تحمل دلالة على أن اللاعب قرّر مغادرة ريال مدريد.

مقالات ذات صلة
تعيين حكم إيفواري لإدارة مباراة الجزائر والسودان

تعيين حكم إيفواري لإدارة مباراة الجزائر والسودان

بِالفيديو: هذا اللاعب دخل تاريخ بطولة الموسم الجديد من “النّافذة”

بِالفيديو: هذا اللاعب دخل تاريخ بطولة الموسم الجديد من “النّافذة”

بوقرة يُسلّي نفسه بِرقم قياسي إفريقي

بوقرة يُسلّي نفسه بِرقم قياسي إفريقي

بطولة إفريقيا لرفع الأثقال.. المنتخب الجزائري ينهي المنافسة برصيد 23 ميدالية

بطولة إفريقيا لرفع الأثقال.. المنتخب الجزائري ينهي المنافسة برصيد 23 ميدالية

أوّل إنذار كان من نصيب هذا اللاعب

أوّل إنذار كان من نصيب هذا اللاعب

ماندريا يتلقى ثالث هدف في الدرجة الثالثة!

ماندريا يتلقى ثالث هدف في الدرجة الثالثة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد