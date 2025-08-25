مارسيليا في مفاوضات لضم لاعب وسط ريال مدريد

دخل نادي مارسيليا الفرنسي في مفاوضات من أجل الحصول على خدمات، متوسط ميدان ريال مدريد، داني سيبايوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب خبير الانتقالات، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، على حسابه بشبكة “إكس”: “يضع أولمبيك مارسيليا داني سيبايوس كهدف رئيسي لتدعيم خط الوسط هذا الصيف”.

وأضاف: “جرت محادثات أولية بين النادي الفرنسي وريال مدريد، ورغم أن الصفقة ليست سهلة، إلا أن مارسيليا يحاول إتمامها”.

وتابع خبير الانتقالات: “يتم حالياً مناقشة خيار إعارة داني سيبايوس إلى مارسيليا مع وضع بند بأحقية الشراء”.

وأكد رومانو أن أولمبيك مارسيليا تواصل أيضًا مع وكيل سيبايوس بشأن الشروط الشخصية.

وكان سيبايوس، قد نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة عقب مواجهة ريال أوفيدو، تحمل دلالة على أن اللاعب قرّر مغادرة ريال مدريد.