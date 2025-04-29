مارسيليا وليل الفرنسيين، وبورنموث الإنجليزي يريدون عوار

صراع أوروبي لضم الدولي الجزائري

يحظى الدولي الجزائري حسام عوار، لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي، باهتمام لافت من أندية أوروبية كبيرة تسعى لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وفقًا لتقارير صحفية حديثة.

وكشفت التقارير أن أندية أولمبيك مارسيليا وليل الفرنسيين، إلى جانب نادي بورنموث الإنجليزي، أبدوا رغبتهم في التعاقد مع عوار بعد تألقه اللافت في دوري روشن.

عوار، الذي انضم للاتحاد في صيف 2024 قادمًا من نادي روما الإيطالي، يبدو أنه يدرس خوض مغامرة جديدة بعيدًا عن الملاعب السعودية بعد موسم ناجح مع العميد.

مصادر مقربة من اللاعب أشارت إلى أن عوار بات منفتحًا على فكرة الرحيل، ويسعى لاستغلال العروض الأوروبية للعودة إلى القارة العجوز وخوض تحدٍ جديد.

وعلى الرغم من الأداء الرائع الذي يقدّمه حسام عوار؛ هذا الموسم مع نادي الاتحاد متصدّر الدوري السعودي، إلا أنه لم يسلم من انتقادات بعض الخبراء والجماهير.

وبحسب مصدرٍ مقرّبٍ من حسام عوار؛ لموقع أفريكا فوت، فإن الدولي الجزائري يشعر بالاستياء من كثرة الانتقادات على أدائه بالدوري السعودي التي يعدّها لا أساس لها من الصحة. وأضاف المصدر نفسه لموقع “أفريكا فوت” أن الدولي الجزائري يعاني ضغوطاً كبيرة في الفترة الأخيرة، رغم أدائه الجيد وثبات مستواه.

جدير بالذكر أن عقد حسام عوار مع الاتحاد يمتد حتى عام 2028، ما يعني أن انتقاله سيحتاج لمفاوضات رسمية بين إدارة النادي السعودي والجهات الراغبة في ضمه.