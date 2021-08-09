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رياضة

مارسيليا ينتقل إلى السرعة القصوى لحسم صفقة فرحات

سليم.ع
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مارسيليا ينتقل إلى السرعة القصوى لحسم صفقة فرحات

يواصل فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي مفاوضاته مع نادي نيم، من أجل ضم الدولي الجزائري زين الدين فرحات إلى صفوفه خلال الميركاتو الحالي..

وأكدت تقارير صحفية فرنسية الاثنين، أن المفاوضات بين الناديين من أجل ضم فرحات لم تتوقف، وانتقلت مؤخرا إلى السرعة القصوى لحسم الصفقة في أقرب وقت خاصة في ظل الرغبة الشديدة لمارسيليا، في تدعيم خطها الهجومي.

وكان نادي ستراسبورغ الفرنسي من بين الأندية التي عبّرت عن اهتمامها مؤخرا بضم زين الدين فرحات إلى صفوفه، إلا أن مهاجم نيم لم يتحمس كثيرا للعرض.

وغاب فرحات عن لقاء الجولة الثالثة لفريقه نيم، بعدما شارك في الجولة الثانية كبديل في الشوط الثاني، يحدث هذا في وقت كان مدرب نيم قد أكد جاهزية فرحات من الناحية البدنية، في وقت يفتقد فيه إلى الرغبة في المواصلة مع النادي بعد سقوطه إلى الدرجة الثانية الفرنسية.

وسجل الدولي الجزائري أرقاما لا بأس بها مع ناديه في الموسم المنقضي، بتسجيله ستة أهداف وتقديمه تسع تمريرات حاسمة، ويرتبط مع نادي نيم بعقد ينتهي صيف 2022 .

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