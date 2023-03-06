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الشروق العربي
إشراقة

مارس العزيز

ياسين فضيل
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مارس العزيز

ينتظر الشعب الجزائري، هذا الشهر، في صورة تشبه من ينتظر غريبا طال أمد غيابه..

المتقاعدون على رأس قائمة المنتظرين لشهر مارس، من أجل الإحساس بالزيادة، التي اقرها رئيس الجمهورية، وأمر بصبها في حسابات المتقاعدين هذا الشهر.. وأيضا، الزيادة في الأجور..

الملايين من العمال والموظفين، يترقبون معرفة رقم الزيادة في الأجور..

وفئة أخرى، تنتظر دفعة سيارات ومركبات جديدة.. فقد صار العام الثالث على التوالي، من دون جديد في السيارات…

ونختم بالأجواء الرمضانية، التي ستخيم على كل بيت جزائري، شهر مارس، بحول الله

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