ماركا الإسبانية: رونالدو يقترب من التوقيع للنصر السعودي

يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التوقيع في نادي النصر السعودي، مقابل عرض خيالي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها الأربعاء، أن المفاوضات بين رونالدو والنادي السعودي، تقترب من الوصول لخطوة التوقيع الرسمي.

وقالت الصحيفة إن عرض النصر يتضمن التوقيع لمدة موسمين ونصف بداية من جانفي المقبل، مقابل 200 مليون يورو سنويا، بما في ذلك الراتب واتفاقيات الإعلانات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهلال كان قدم في وقت سابق عرضا لرونالدو، لكن عقوبة إدارية بمنع التسجيل حالت دون إتمام الصفقة.