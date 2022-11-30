-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة حول أمطار رعدية عبر 18 ولاية
رياضة

ماركا الإسبانية: رونالدو يقترب من التوقيع للنصر السعودي

عمر سلامي
  • 262
  • 0
ماركا الإسبانية: رونالدو يقترب من التوقيع للنصر السعودي
ح.م
كريستيانو رونالدو

يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التوقيع في نادي النصر السعودي، مقابل عرض خيالي.
وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها الأربعاء، أن المفاوضات بين رونالدو والنادي السعودي، تقترب من الوصول لخطوة التوقيع الرسمي.

وقالت الصحيفة إن عرض النصر يتضمن التوقيع لمدة موسمين ونصف بداية من جانفي المقبل، مقابل 200 مليون يورو سنويا، بما في ذلك الراتب واتفاقيات الإعلانات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهلال كان قدم في وقت سابق عرضا لرونالدو، لكن عقوبة إدارية بمنع التسجيل حالت دون إتمام الصفقة.

مقالات ذات صلة
فينورد يعود للاهتمام بزروقي وتفينتي يريد عرضا كبيرا

فينورد يعود للاهتمام بزروقي وتفينتي يريد عرضا كبيرا

البرتغال تحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس العالم

البرتغال تحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس العالم

الكاف تطالب بإعادة تهيئة ملعب حملاوي بقسنطينة

الكاف تطالب بإعادة تهيئة ملعب حملاوي بقسنطينة

قطر فضحت نفاق الغرب.. والألمان أصبحوا أضحوكة

قطر فضحت نفاق الغرب.. والألمان أصبحوا أضحوكة

منتخب روسيا قد ينسحب من أوروبا ويتّجه نحو آسيا

منتخب روسيا قد ينسحب من أوروبا ويتّجه نحو آسيا

بِالفيديو: رئيس دولة إفريقية وزوجته يفتخران بِابنهما على تأهّله مع أمريكا

بِالفيديو: رئيس دولة إفريقية وزوجته يفتخران بِابنهما على تأهّله مع أمريكا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد